Zelenskis po derybų JAV nori konsultuotis su Europa

„Yra bendras supratimas, kad po mūsų diplomatų komandos darbo Jungtinėse Valstijose dabar turėtume surengti konsultacijas su Europos partneriais platesniame rate“, – tinkle „X“ po pokalbio telefonu su Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Støre parašė V. Zelenskis.
Ukrainos delegacija Floridoje dirba su JAV derybininkais ir sparčiai daroma pažanga, rašė V. Zelenskis. Jis kalbėjo apie „konstruktyvias“ derybas, tačiau nepateikė jokių detalių ir padėkojo Norvegijai už paramą.
Po praėjusį sekmadienį ir pirmadienį Berlyne vykusių JAV, Europos ir Ukrainos derybininkų pokalbių derybos dėl taikos sprendimo šį savaitgalį Floridoje perėjo į kitą etapą. JAV derybininkai norėjo perduoti Berlyne pasiektus rezultatus Rusijos atstovams. Maskvos derybininkas Kirilas Dmitrijevas pradiniame pranešime kalbėjo apie konstruktyvias diskusijas. Floridoje taip pat laukiama Ukrainos ir Europos atstovų.
V. Zelenskis pažymėjo, kad daug kas priklauso nuo to, ar Rusija jaučia poreikį iš tikrųjų užbaigti karą. Tačiau šiuo klausimu Maskva siunčia tik neigiamus signalus, pridūrė jis. V. Zelenskis apkaltino Rusiją atakomis fronto linijoje, karo nusikaltimais pasienio regionuose ir smūgiais į Ukrainos infrastruktūrą.