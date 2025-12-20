Rusijos pasiuntinys sako vykstantis į Majamį derybų dėl Ukrainos

„Pakeliui į Majamį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė K. Dmitrijevas.
Jis pridėjo balandžio jausmaženklį ir trumpą vaizdo įrašą, kaip Saulė pro debesis apšviečia paplūdimį su palmėmis.
„Karo kurstytojams toliau dirbant viršvalandžius, kad pakenktų JAV taikos planui Ukrainai, aš prisiminiau šį įrašą iš savo ankstesnio vizito – pro audros debesis prasiveržiančią šviesą“, – pridūrė jis.
Ukrainos ir Europos komandos taip pat yra Majamyje – dalyvauja derybose, kurioms tarpininkauja Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir JAV prezidento žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris).
Rusų ir europiečių dalyvavimas derybose žymi žingsnį į priekį po ankstesnio etapo, kai amerikiečiai skirtingose vietose surengė atskiras derybas su kiekviena puse.
Tačiau mažai tikėtina, kad K. Dmitrijevas surengs tiesiogines derybas su ukrainiečių ir europiečių derybininkais, nes santykiai tarp abiejų pusių vis dar yra itin įtempti.
Maskva, kuri 2022-ųjų vasarį pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, tvirtina, kad Europos dalyvavimas derybose tik trukdys procesui, ir stengiasi pavaizduoti Senojo žemyno lyderius kaip karo šalininkus.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį savo metinėje spaudos konferencijoje pažadėjo tęsti karą, nes Rusijos kariuomenė, anot jo, šiuo metu turi pranašumą fronte.
D. Trumpo pasiuntiniai stumia planą, pagal kurį JAV pasiūlytų saugumo garantijas Ukrainai, bet ši tikriausiai turėtų atsisakyti savo teritorijų, o tokia perspektyva daugelį ukrainiečių piktina.
