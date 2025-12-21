Rusijos pasiuntinys atvyko į Majamį deryboms dėl Ukrainos

Kiek anksčiau Kirilas Dmitrijevas socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad vyksta į Majamį, kur turi įvykti dar vienas derybų dėl karo Ukrainoje užbaigimo ratas.
„Pakeliui į Majamį“, – parašė K. Dmitrijevas.
Jis pridėjo balandžio jausmaženklį ir trumpą vaizdo įrašą, kaip Saulė pro debesis apšviečia paplūdimį su palmėmis.
„Karo kurstytojams toliau dirbant viršvalandžius, kad pakenktų JAV taikos planui Ukrainai, aš prisiminiau šį įrašą iš savo ankstesnio vizito – pro audros debesis prasiveržiančią šviesą“, – pridūrė jis.
Majamyje jau yra Ukrainos ir Europos komandos – dalyvauja derybose, kurioms tarpininkauja D. Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir JAV prezidento žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris).
V. Zelenskis anksčiau šeštadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pasiūlė surengti tiesiogines Ukrainos ir Rusijos komandų derybas.
Tokios tiesioginės derybos, jei jos įvyktų, būtų pirmosios per pusmetį – Ukrainos ir Rusijos pasiuntiniai oficialias tiesiogines derybas paskutinį kartą buvo surengę liepos mėnesį Stambule. Po tų derybų buvo apsikeista karo belaisviais, tačiau jokios kitos konkrečios pažangos iš esmės nebuvo pasiekta.
„Kiek suprantu, jie pasiūlė tokį formatą: Ukraina, Amerika, Rusija“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad galėtų dalyvauti ir europiečiai ir kad būtų „logiška surengti tokį bendrą susitikimą... po to, kai suprasime galimus jau įvykusio susitikimo rezultatus“.
D. Trumpo pasiuntiniai stumia planą, pagal kurį JAV pasiūlytų saugumo garantijas Ukrainai, bet ši tikriausiai turėtų atsisakyti savo teritorijų, o tokia perspektyva daugelį ukrainiečių piktina.
Tačiau JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) penktadienį pažadėjo neversti Ukrainos sudaryti jokio susitarimo, sakydamas, kad „taikos susitarimo nebus, jei Ukraina jam nepritars“.
2022 metų vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, apibūdindama ją kaip „specialiąją karinę operaciją“, kuria siekiama demilitarizuoti šalį ir užkirsti kelią NATO plėtrai.
Kyjivas ir jo sąjungininkai Europoje teigia, kad šis karas, dėl kurio žuvo dešimtys tūkstančių civilių ir kariškių bei buvo plačiai nusiaubta daugybė teritorijų, yra neišprovokuotas ir neteisėtas žemės užgrobimas.
Nuo 2022-ųjų milijonai ukrainiečių buvo priversti palikti savo namus, o Rusija dabar yra okupavusi maždaug penktadalį Ukrainos teritorijos – didžiąją tos teritorijos dalį nusiaubė kovos veiksmai.