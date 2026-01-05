Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) antradienį rengia „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimą. Jame turi būti aptartos saugumo garantijos kaip taikos susitarimo tarp Ukrainos ir Rusijos dalis.
JAV į derybas dėl Ukrainos Paryžiuje siunčia Steve'ą Witkoffą ir Jaredą Kushnerį
2026-01-05 18:24
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) šią savaitę dalyvaus Ukrainos sąjungininkų susitikime Paryžiuje, pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas.
Jaredas Kushneris / AP nuotr.
