Vladimiro Putino pasiuntinys ekonomikos klausimais atvyko į JAV derybų

Vizitas vyksta, didėjant JAV nusivylimui Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kuris atsisako sutikti su paliaubomis daugiau kaip pusketvirtų metų trunkančiame kare.
Anksčiau šią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) atšaukė planuotas derybas su V. Putinu Budapešte, pareikšdamas, kad nenori „beprasmio“ susitikimo.
„Atvykau į Jungtines Valstijas tęsti JAV ir Rusijos dialogo – šis vizitas, rengiamas JAV kvietimu, buvo suplanuotas prieš kurį laiką“, – socialiniame tinkle „X“ parašė K. Dmitrijevas.
Pasiuntinys Rusijos naujienų agentūroms sakė, kad susitikimuose su D. Trumpo administracijos pareigūnais perduos Rusijos poziciją dėl karo Ukrainoje.
„Ukraina, deja, sutrikdo būtiną dialogą ir vėl tai daro britų prašymu, europiečių prašymu, kurie nori, kad konfliktas tęstųsi“, – jį citavo valstybinė agentūra TASS.
K. Dmitrijevas šioje citatoje pavartojo Kremliaus terminą karui Ukrainoje pavadinti.
Iki šiol Rusija atmetė raginimus nutraukti ugnį.
Komentuodamas naujausias sankcijas, buvęs „Goldman Sachs“ bankininkas ir Stanfordo universiteto Kalifornijoje absolventas K. Dmitrijevas teigė, kad jos atsisuktų prieš Jungtines Valstijas, padidindamos benzino kainas eiliniams amerikiečiams.
„Ekonominio bendradarbiavimo su Rusija potencialas vis dar yra, bet tik tuo atveju, jei bus gerbiami Rusijos interesai“, – pažymėjo jis.
Naujausios JAV sankcijos nukreiptos prieš „Rosneft“ ir „Lukoil“ – dvi bendroves, kurioms tenka beveik pusė visos Rusijos naftos gavybos. Šiomis sankcijomis siekiama priversti Maskvą nutraukti karą Ukrainoje.
