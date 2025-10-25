Putino atstovas įvardijo, kaip greitai užbaigti karą Ukrainoje

Kaip praneša „Ukrinform“, jis šiuos teiginius išsakė televizijos kanale „Fox News“.
„Daugiausia dėmesio skiriu ekonomikai, investicijoms ir bendrai JAV–Rusijos santykių būklei, siekdamas užtikrinti, kad dialogas vyktų. Tačiau manau, kad yra keli esminiai aspektai. Vienas jų – saugumo garantijos Ukrainai. Ir Rusija pasakė „taip“, Rusija yra atvira saugumo garantijoms Ukrainai“, – teigė K. Dmitrijevas.
Pasak jo, sprendimas galėtų būti pasiektas greitai, jei būtų sutarta dėl kelių klausimų: saugumo garantijų Ukrainai, dėl kurių Rusija esą yra atvira; teritorinių klausimų regionuose, kur gyvena rusakalbiai gyventojai; ir Ukrainos „neutralumo, kuris svarbus Rusijos saugumui“.
Kaip buvo pranešta, spalio 21 d. kelių Europos šalių lyderiai ir ES vadovybė paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame išreiškė paramą JAV prezidento Donaldo Trumpo iniciatyvai dėl nedelsiamo ugnies nutraukimo Ukrainoje ir taikos derybų pradžios remiantis esama fronto linija.