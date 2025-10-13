Milijono vertės kolekcija: duris užveria makabriškas mirusių žmonių plaukų muziejus

Ant muziejaus sienų kabo šimtmečiai vainikai – ne vienam nueina pagaugai, nes jie iš plaukų žmonių, kurie jau mirę. Iš velionių sruogų gausu vėrinių, kitų papuošalų.
„Mano močiutė Leila Cohoon įkūrė plaukų muziejų Independenso mieste, prie Kanzas Sičio, Misūryje. Muziejus gyvavo virš 30 metų“, – pasakojo plaukų muziejaus įkūrėjos anūkė Lindsay Evans.
Makabriška kolekcija viliojo įvairaus plauko gerbėjus, tarp jų buvo ir sunkiojo metalo legenda Ozzy Osbourne. Čia rastum ir jo plaukų, buvusių JAV prezidentų – Ronaldo Reagano, Abraomo Linkolno, Holivudo aktorės Marilyn Monroe ar dainininko Elvio Presley ir, neva, net Jėzaus Kristaus.
„Kiekvieną daiktą, kuriame buvo plaukų, ji pirkdavo. Būdama kirpėja, mylėjo plaukus. Ji mylėjo šią meno formą“, – tikino L. Evans.
Tai išties menas, kuris išpopuliarėjo XIX amžiaus viduryje: moterys artimųjų velionių plaukus pindavo, pasakodamos šeimos istoriją. Tradicija apmirė jau tada, kai atsirado fotografija.
„Kai kurie kūriniai – iš Viktorijos laikų, XIX amžiaus vidurio. Sukurti arba gedint mylimo žmogaus, arba pasakojant šeimos istoriją. Tad daug kūrinių yra šeimų vainikai – genealogijos atspindys. Prieš atsirandant šeimos nuotraukoms juk ant sienos kabėdavo tokie plaukų vainikai“, – aiškino plaukų muziejaus įkūrėjos anūkė.
Beje, daug eksponatų buvo išgelbėti nuo sunaikinimo, nes, kai kolekcionierė imdavo derėtis antikvariatuose dėl jų įsigijimo, pardavėjai siūlydavo parduoti rėmelį, o tų plaukų atsikratyti. Beje, muziejus gimė nuo sruogų, susuktų lyg gėlės. Šį eksponatą anūkė pasiliks sau, kiti iškeliaus po JAV.
„Senelė mirė aną lapkritį, ir nuo tada užsuku į muziejų. Jame – daugiau kaip 3000 eksponatų. Bendrauju dabar su muziejais visoje šalyje, kad jos kolekcija būtų perkelta. Tai buvo didžiausias jos noras – kad žmonės matytų, vertintų ir mylėtų šiuos eksponatus, kaip juos mylėjo ji“, – tvirtino plaukų muziejaus įkūrėjos anūkė.
Anūkė sako, kad močiutė niekada neminėjo, kiek išleido tam pinigų, bet kūrinių vertė gali viršyti ir milijoną dolerių.
Naujausi komentarai