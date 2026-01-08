Kaip elgsis Lietuvos garsenybės su II pakopos pinigais? Atsakymai nustebins

Dainininkas Justinas Jarutis, paklaustas, ką darys su savo II pakopos pinigais, atsakė: „Dar nežinau, galimai išsiimsiu arba ne, dar nenusprendžiau.“
„100 proc. išsiimsiu“, – tvirtino J. Jaručio sužadėtinė Urtė Andriuškevičiūtė.
„Ištaškysiu, nes gyveni vieną kartą! Jūs irgi taip darykite“, – šnekėjo dainininkas Merūnas Vitulskis.
Dainininkė Rūta Ščiogolevaitė teigė ketinanti palikti pinigus ten, kur jie yra.
Grupės „8 kambarys“ narys sakė, kad jo planas yra išsiimti pinigus ir juos paaukoti Rimanto Kaukėno fondui.
„Aš pasakysiu tiesą: aš nekaupiu, žinok. Deja, kad ir kaip bebūtų baisu, bet taip yra. Tikrai taip“, – sakė dainininkas Martynas Kavaliauskas.
Nuomonės formuotoja Viktorija Siegel teigė, kad dar nenusprendė, ką darys su II pakopos pensijoje sukauptais pinigais.
„Aš planuoju iš tikrųjų paskolint Karoliui Tiškevičiui visus pinigus, nes jis statosi pirtį šiuo metu ir tikrai norisi prisidėti prie draugo projekto“, – aiškino radijo laidų vedėjas Paulius Vaitiekūnas.
„Kas tai yra?“ – klausė dainininkas Mantas Jankavičius.
Į klausimą, ar kaupia pensijai, M. Jankavičius atsakė: „Ne ten, kur jūs sakote. Žinoma, kaupiu, bet ne ten.“
„Antros pakopos? Tokia yra? Žinokit, nors esu verslo moteris, bet aš ir visos pakopos, skaičiavimai yra tikrai ne apie mane“, – juokėsi nuomonės formuotoja Milita Daikerytė.
