„Aš nieko nesigailiu. Manau, kad yra laikas, kai susiduriame su tokiais klausimais, sunkiais klausimais, ir turime priimti sunkius sprendimus. Šį sunkų sprendimą priėmiau labai lengvai, nes buvau ir esu visiškai įsitikinusi, kad palaikau teisingą idėją“, – sakė ji spaudos konferencijoje Ukrainoje, kur išvyko po paleidimo.
Maryja Kalesnikava sako, kad nieko nesigaili
2025-12-14 19:08
Viena Baltarusijos opozicijos lyderių Maryja Kalesnikava sekmadienį, praėjus dienai po to, kai ji kartu su 122 kitais kaliniais buvo netikėtai paleista, tarpininkaujant Jungtinėms Valstijoms, kalbėdama su žurnalistais teigė, kad nieko nesigaili.
