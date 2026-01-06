VRM: perimta pirmoji šiemet iš Baltarusijos atskraidinta cigarečių kontrabanda

Skelbiama, kad po vidurnakčio Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, Purvėnų užkardos pareigūnai, bendradarbiavę su kolegomis iš kaimyninės Aleksandro Barausko užkardos, perėmė siuntą iš Baltarusijos, kuri buvo atskraidinta prie jos pritvirtintais dviem oro balionais.
Krovinyje buvo rasta 3 tūkst. pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Kaip įprasta, prie krovinio buvo pritvirtintas GPS.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą.
VSAT duomenimis, prieš tai paskutinį kartą balionais gabenama kontrabanda Lietuvoje buvo perimta pernai gruodžio 20 d. Tuomet į pasieniečių sandėlius pateko 3 tokie kroviniai, daugiau nei 4,3 tūkst. pakelių.
VRM teigimu, praėjusią naktį taip pat fiksuotos kelios atžymos, būdingos oro balionams.
„Šiuo metu galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija, visos atsakingos tarnybos dirba sustiprintu režimu, taikomos papildomos priemonės, o rezultatai – akivaizdūs. Situacija yra kontroliuojama ir valdoma. Reaguojame operatyviai ir nuosekliai. Pažymėtina ir tai, kad paskutinę naktį Vilniaus oro uostas dirbo įprastu režimu, oro erdvės stebėsena ir kontrolė yra sustiprinta“, – pranešime teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
VRM duomenis, iš viso pernai buvo perimti 635 oro balionai, iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinę rūkalų krovinius. Nurodoma, kad standartinis tokios siuntos dydis yra trys baltarusiškų cigarečių dėžės, t. y. 1,5 tūkst. pakelių.
Tuo metu 2024 m. buvo fiksuoti 226 tokie atvejai, kai sulaikytos oro balionais iš Baltarusijos skraidintos nelegalios cigaretės. 2022 m. kontrabandos skraidinimo balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti 3 tokie bandymai.
Pernai dronais ir oro balionais į Lietuvą buvo skraidinta bei į pasieniečių sandėlius pateko daugiau nei 1,4 mln. pakelių cigarečių. Be to, pasieniečiai 2025 m. sulaikė 122, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusius asmenis, o užpernai – 46.
ELTA primena, kad po kelis mėnesius vykusių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakų Vyriausybė pernai spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau siena buvo atidaryta, tačiau Lietuvos oro erdvė dar ne kartą buvo pažeista, veiklą stabdė Vilniaus oro uostas.
Dėl kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu, visoje Lietuvoje paskelbta ekstremalioji padėtis.
Intensyvėjant kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, generalinė prokurorė Nida Grunskienė gruodžio pradžioje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Lietuvos oro uostai (LTOU) skaičiuoja, kad spalio ir lapkričio mėnesiais dėl Baltarusijos kontrabandinių oro balionų, kurie labiausiai trikdo Vilniaus oro uosto (VNO) veiklą, patyrė apie 200 tūkst. eurų nuostolių. Kaip teigia bendrovė, ši suma susideda iš negautų pajamų bei kitų tiesiogiai patirtų nuostolių (darbo užmokesčio, eksploatacijos išlaidų ir t.t.).
Naujausi komentarai