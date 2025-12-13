Baltarusijos protestų lyderė Maryja Kalesnikava ragina paleisti visus politinius kalinius

„Galvoju apie tuos, kurie dar nėra laisvi, ir labai laukiu momento, kai galėsime visi apsikabinti, kai galėsime visi pamatyti vieni kitus ir kai visi būsime laisvi“, – sakė ji vaizdo interviu Ukrainos vyriausybės agentūrai po to, kai po paleidimo buvo išsiųsta į Ukrainą.
Baltarusija šeštadienį paleido 123 kalinius, tarp jų – Nobelio premijos laureatą ir taikos aktyvistą Alesį Bialiackį, M. Kalesnikavą bei nemažai kitų žinomų politinių kalinių.
Anksčiau šeštadienį JAV paskelbė apie sankcijų Baltarusijos kalio sektoriui panaikinimą. Mainais A. Lukašenka suteikė malonę iš viso 123 kaliniams, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Belta“.
