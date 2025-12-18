Lukašenka: Baltarusijoje dislokuota rusiška raketa „Orešnik“

„Orešnik“ Baltarusijoje yra nuo vakar. Ir vykdo kovinę tarnybą“, – savo metinėje kalboje sakė A. Lukašenka.
Praėjusių metų pabaigoje Rusija prieš Ukrainos Dnipro miestą panaudojo savo „eksperimentinę“ raketą „Orešnik“ be branduolinės galvutės.
Rusija, artimiausia Minsko sąjungininkė, pernai pareiškė, kad gali dislokuoti šią raketą Baltarusijoje 2025 metais.
Kremliaus šeimininkas tuo metu sakė, kad raketos liktų Rusijos kontroliuojamos, tačiau Maskva leistų Minskui pasirinkti taikinius.
Sutartis buvo sudaryta po to, kai Maskva peržiūrėjo savo branduolinę doktriną, pagal kurią Baltarusija pirmą kartą buvo įtraukta po Rusijos branduoliniu skėčiu, kylant įtampai su Vakarais.
Ekspertai mano, kad „Orešnik“ skrieja greičiu, 10 kartų didesniu už garso greitį, ir gali smogti taikiniams atstumu iki 5 500 kilometrų.
Rusija ir Baltarusija savo karinį bendradarbiavimą stiprina nuo pat Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios.
