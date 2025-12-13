Cichanouskaja: deramasi su Lenkija ir Lietuva dėl saugaus politinių kalinių pargabenimo

„Dabar deriname logistiką, kaip atgabenti žmones į Lenkiją arba į Lietuvą. Vis dar nežinome, nes deramės su lenkų puse ir su lietuviais, kaip suorganizuoti saugų šių žmonių išvežimą, apmokėti infrastruktūrą“, – žurnalistams šeštadienį Vilniuje prie JAV ambasados sakė S. Cichanouskaja.
Anot jos, tarp paleistų politinių kalinių buvo ir Baltarusijos opozicionierius Maksimas Znakas, taip pat rašytojas ir visuomenininkas Pavelas Seviarynecas.
BNS rašė, kad tarp paleistųjų yra ir Baltarusijos opozicionierius, prezidento posto siekęs Viktaras Babaryka, opozicijos atstovė Maryja Kalesnikava bei Nobelio taikos premijos laureatas Alesis Beliackis.
„Žinoma, už grotų vis dar yra šimtai žmonių ir mes turime siekti išlaisvinti juos visus, bet tai derybų procesas“, – teigė S. Cichanouskaja.
Šeštadienį taip pat pranešta, kad JAV ketina panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui.
S. Cichanouskajos teigimu, autoritariniam Baltarusijos lyderiui Aliaksandrui Lukašenkai yra svarbu tęsti komunikaciją su JAV. Be to, ji teigė, jog suprantama, kad už politinių kalinių paleidimą bus sumokėta „tam tikra kaina“.
„Žinoma, sankcijos yra instrumentas, svertas priversti diktatorių ką nors daryti. Ir, žinoma, Lukašenka nepaleis žmonių todėl, kad kažkaip tapo humaniškas. Žinoma, jis nori parduoti žmones kuo brangiau. Ir jau buvo paskelbta, kad sankcijos kalio trąšoms gali būti panaikintos... Žinoma, tai yra kaina“, – sakė Baltarusijos opozicijos lyderė.
Ji teigė, kad JAV sankcijos yra lanksčios ir gali būti vėl įvestos, jei „koks nors susitarimas nebus įvykdytas“.
„Amerikos sankcijos buvo įvestos daugiausia už žmogaus teisių pažeidimus, todėl jos gali būti panaudotos žmonėms išlaisvinti. Tačiau Europos sankcijos turėtų būti paliktos didesniems klausimams, negrįžtamiems pokyčiams Baltarusijoje“, – Vilniuje kalbėjo S. Cichanouskaja.
Kaip rašė BNS, Baltarusija šeštadienį paleido 123 politinius kalinius, devyni iš jų buvo paleisti per Lietuvą, likę – per Ukrainą.
Po JAV ir Baltarusijos derybų iš pastarosios šalies kalėjimų birželį ir rugsėjį paleista per 60 kalinių, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.
