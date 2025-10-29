Dėl karių gretų Europoje mažinimo – NATO pareiškimas

„Net ir po šio koregavimo JAV pajėgų pozicija Europoje išlieka didesnė nei per daugelį metų, o žemyne yra daug daugiau JAV karių nei iki 2022-ųjų“, – sakė vienas NATO pareigūnas, pridurdamas, kad Vašingtono įsipareigojimas Aljansui išlieka aiškus.
Rumunijos gynybos ministerija anksčiau trečiadienį pranešė, kad Jungtinės Valstijos informavo ją ir jos sąjungininkes, jog ketina sumažinti savo karių, dislokuotų rytiniame NATO flange, gretas.
„Sprendime taip pat atsižvelgta į tai, kad NATO sustiprino savo buvimą ir veiklą rytiniame flange, o tai leidžia Jungtinėms Valstijoms pakoreguoti savo karinę poziciją regione“, – teigė ji.
Rumunija nenurodė, kiek JAV karių bus išvesta.
