JAV iš Rumunijos ir NATO rytinio flango atitrauks dalį karių

Ministerijos teigimu, šio sprendimo buvo galima tikėtis, atsižvelgiant į JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos prioritetų pokyčius. Vašingtonas savo sąjungininkėms Europoje jau anksčiau pranešė, kad jos turės prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą, nes JAV daugiau dėmesio skirs savo pačių sienoms ir Indijos-Ramiojo vandenyno regionui.
„Amerikos sprendimas yra nutraukti brigados, kuri turėjo padalinius keliose NATO šalyse, rotaciją Europoje“, – teigė Rumunijos gynybos ministerija.
Tačiau ministerija pridūrė, kad Rumunijoje ir toliau bus dislokuota apie 1 tūkst. JAV karių.
„Sprendime taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad NATO sustiprino savo buvimą ir veiklą rytiniame flange, o tai leidžia Jungtinėms Valstijoms koreguoti savo karines pozicijas regione“, – teigė ministerija.
Nors pati ministerija nenurodė, kiek JAV karių bus išvesti, tačiau pasak Rumunijos naujienų portalo „G4Media.ro“, kuris remiasi oficialiais šaltiniais, JAV iš Rumunijos atitraukia apie 800 karių.
NATO šio JAV sprendimo kol kas nekomentavo.
„TVP World“ primena, kad nepaisant NATO rytinio flango šalių nuogąstavimų dėl galimo JAV pajėgų sumažinimo regione tuo metu, kai Rusija toliau kariauja Ukrainoje, rugsėjo mėnesį D. Trumpas buvo pareiškęs, kad JAV karių skaičius Lenkijoje gali būti netgi padidintas.
