„Mes visada pasiruošę ateiti į pagalbą NATO, net jei jie nebus pasiruošę padėti mums“, – rašė jis kitą dieną po to, kai Baltieji rūmai pareiškė neatmetantys karinės intervencijos galimybės, siekiant iš NATO sąjungininkės Danijos perimti Grenlandiją.
Trumpas abejoja, ar NATO ateitų į pagalbą, jei to prireiktų
2026-01-07 17:40
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį savo platformoje „Truth Social“ pareiškė abejojantis, ar NATO būtų pasiruošusi ateiti į pagalbą, jei to reikėtų, iš naujo sukritikuodamas transatlantinį saugumo aljansą.
Trumpas abejoja, ar NATO ateitų į pagalbą, jei to prireiktų / Scanpix nuotr.
