JAV kariuomenė: tai nereiškia Amerikos pasitraukimo iš Europos

„Tai nėra Amerikos pasitraukimas iš Europos ar sumažėjusio įsipareigojimo NATO ir 5-ajam straipsniui signalas“, – pareiškime, kuriame kalbama apie Aljanso kolektyvinės gynybos principą, teigė Jungtinių Valstijų Sausumos pajėgos Europoje.
„Tai veikiau teigiamas padidėjusių Europos pajėgumų ir atsakomybės ženklas“, – nurodoma pranešime.
Šis jos pranešimas pasirodė Rumunijos gynybos ministerijai anksčiau trečiadienį paskelbus, kad Jungtinės Valstijos informavo ją ir jos sąjungininkes, jog Vašingtonas ketina sumažinti savo karių, dislokuotų rytiniame NATO flange, gretas.
Rumunijos gynybos ministras Ionutas Mosteanu (Jonutas Mosteanu) žurnalistams sakė, kad šis JAV sprendimas netraktuojamas kaip karių išvedimas.
Jis teigė, kad tai bus „brigados, kurios padaliniai buvo keliose NATO šalyse, įskaitant Bulgariją, Rumuniją, Slovakiją ir Vengriją, rotacijos nutraukimas“.
Visgi NATO pareigūnas pranešime naujienų agentūrai AFP komentuodamas šį Vašingtono žingsnį pabrėžė, kad čia nėra nieko neįprasta.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą kritikavo NATO ir reikalavo, kad sąjungininkės Europoje prisiimtų daugiau atsakomybės už savo saugumą didindamos išlaidas gynybai – tokiu metu, kai Ukraina grumiasi su Rusijos invazija.
Naujausi komentarai