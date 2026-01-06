Lietuvos eurokomisaras: JAV karinė operacija Grenlandijoje būtų NATO pabaiga

„Aš pritariu Danijos premjerei, jeigu taip įvyktų – nors aš netikiu, kad tai gali įvykti, – jeigu Amerikos administracija nuspręstų naudoti jėgą kaip nors perimti Grenlandijos kontrolę, tai tikrai būtų visų transatlantinių ryšių ir NATO pabaiga“, – antradienį LRT televizijai sakė eurokomisaras.
„Tą turbūt gerai supranta ir Jungtinių Valstijų administracija“, – pridūrė A. Kubilius.
D. Trumpui savaitgalį pakartojus norą aneksuoti Grenlandiją, Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) pareiškė, jog tuomet viskas baigtųsi, įskaitant NATO.
Pasak A. Kubiliaus, jeigu Jungtinės Amerikos Valstijos nori stiprinti Grenlandijos arba regiono saugumą, ji gali plėsti savo karines bazes šioje teritorijoje.
„Tos galimybės yra suteikiamos. Tam visai nereikia gąsdinti arba grasinti kokiu nors Grenlandijos perėmimu ar jos kontrolės perėmimu“, – sakė už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras.
„Tikrai esu įsitikinęs, kad Jungtinėse Valstijose turėtų užtekti racionalaus požiūrio, sveiko požiūrio, jog su NATO bendražygiais ir transatlantiniais partneriais negalima elgtis grubiai, nepaisant jokių normų ir susitarimų. Nes šiuo atveju kiltų paradoksalus klausimas: jeigu Jungtinės Amerikos Valstijos naudotų karinę jėgą prieš Grenlandiją, tai ką darytų Jungtinės Amerikos Valstijos kaip NATO narės? Nes NATO turėtų ginti savo vieną iš narių, tai yra Daniją ir jos teritorijas, nuo bet kokios agresijos“, – tvirtino A. Kubilius.
Jis abejojo, kad JAV iš tiesų imtųsi veiksmų prieš Grenlandiją.
„Kad kels triukšmą, šiek tiek grasins ir ieškos kokių nors specialių sprendimų – tai galbūt“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad D. Trumpas sekmadienį dar kartą pareiškė, jog Grenlandija turėtų tapti Jungtinių Valstijų dalimi. Pasak jo, Grenlandija, kurioje gausu technologijų pramonei gyvybiškai svarbių mineralų, reikalinga JAV nacionaliniam saugumui.
