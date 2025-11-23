 Vyriausybė sieks iš JAV pargabenti ir Lietuvoje perlaidoti kario savanorio Stasio Butkaus palaikus

Vyriausybė sieks iš JAV pargabenti ir Lietuvoje perlaidoti kario savanorio Stasio Butkaus palaikus

2025-11-23 16:15
BNS inf.

Vyriausybė sieks iš JAV pargabenti ir Kurtuvėnuose perlaidoti vieno iš pirmųjų Lietuvos kariuomenės savanorių Stasio Butkaus palaikus.

Vyriausybė sieks iš JAV pargabenti ir Lietuvoje perlaidoti kario savanorio Stasio Butkaus palaikus
Vyriausybė sieks iš JAV pargabenti ir Lietuvoje perlaidoti kario savanorio Stasio Butkaus palaikus / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tam įgyvendinti premjerė Inga Ruginienė šią savaitę sudarė specialią darbo grupę – laidojimo komisiją.

Grupei vadovaus Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Alminas Mačiulis, jo pavaduotoja paskirta Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento direktorė Jūratė Lošienė.

Komisijoje taip apt dirbs atstovai iš Finansų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos Vytauto Didžiojo karo muziejau ir Šiaulių rajono savivaldybės.

S. Butkus buvo vienas pirmųjų pirmųjų Lietuvos kariuomenės savanorių, dalyvavęs iškeliant vėliavą Gedimino kalne 1919 metų sausio 1 dieną, Nepriklausomybės kovų dalyvis, žurnalistas ir publicistas.

1929 metais S. Butkus apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, 1938 metais – minint valstybės 20-metį – Vytauto Didžiojo V laipsnio ordinu už pasižymėjimus valstybės tarnyboje.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos kariuomenės savanoris
Stasys Butkus
palaikai
perlaidojimas
JAV

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų