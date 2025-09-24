Vyriausybė pritarė atnaujintai evakuacijos organizavimo tvarkai: įvardijo prioritetus

„Tikslas yra sutvarkyti seną aprašą, atsižvelgus į naujus iššūkius, į naują geopolitinę situaciją“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Anot jo, apraše sureguliuota gyventojų evakuacijos organizacinė pusė.
Ministras teigė, kad aprašą svarbu patvirtinti iki spalį vyksiančių pratybų „Vyčio skliautas“.
„Jose bus išbandomi evakavimo algoritmai, todėl aktualu dabar priimti teikiamą aprašą, o po pratybų, atsižvelgus į jų radinius, atskirai spręsti kažkokių dalykų šlifavimą, kartu su Krašto apsaugos ministerija ir kariuomene jau esame sutarę tai daryti“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
Pasak VRM, ekstremalios situacijos metu bus skiriama daugiau resursų asmenų su negalia, šeimų su mažamečiais vaikais, senjorų, asmenų, gyvenančių globos įstaigose, ligonių evakavimui.
Apraše numatyta, kad siekiant sudaryti galimybę gyventojams pasitraukti iš nesaugių teritorijų, gyventojų evakavimą numatoma skelbti kaip įmanoma anksčiau iki galimos grėsmės pradžios.
Evakavimo aprašo reglamentuos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijas, organizuojant ir vykdant gyventojų evakavimą ekstremalių situacijų metu.
Pasak ministerijos, institucijos, vadovaudamosi parengtu aprašu, galės tinkamai rengtis galimam gyventojų evakavimui – savo krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose numatys savo veiksmus, reikiamus išteklius, planuos ir rengs mokymus, pratybas.
Apraše nustatyti reikalavimai gyventojų evakavimo infrastruktūrai, taip pat įvertinti ne tik gyventojų poreikiai evakavimo metu, tačiau ir reglamentuotas jų poreikių tenkinimui būtinų priemonių sąrašas.
Būtinosios priemonės apima maitinimą, pirmosios pagalbos teikimą, pervežimą, apgyvendinimą ir panašiai.
Anot ministerijos, pagal Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programą savivaldybėms skirta 4,5 mln. eurų parama pasirengimui evakuojamus gyventojus laikinai apgyvendinti kolektyvinės apsaugos statiniuose.
