 JAV Vašingtono valstijoje kilo dideli potvyniai

JAV Vašingtono valstijoje kilo dideli potvyniai

2025-12-12 07:18
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Smarkus lietus JAV Vašingtono valstijoje sukėlė didelius potvynius. Gubernatorius Bobas Fergusonas paragino gyventojus laikytis vietos institucijų nurodymų ir evakuotis iš paveiktų teritorijų. Tai gali paliesti apie 100 tūkst. žmonių.

Potvynis Vašingtone
Potvynis Vašingtone / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

B. Fergusonas, turėdamas omenyje aukštą vandens lygį, kalbėjo apie „istorinę“ situaciją. Eismui uždaryta daugiau kaip 30 greitkelių. Gubernatorius paskelbė ekstremalią padėtį, kad galėtų greitai mobilizuoti pinigus ir personalą.

Gelbėtojams potvynių teritorijose padeda Nacionalinė gvardija. Žmonės į saugias vietas gabenami sraigtasparniais ir valtimis. Iš krantų išsiliejo dešimtys upių. Užtvindytos vietovės ir laukai.

Smarkių liūčių JAV šiaurės vakaruose priežastis yra meteorologinis reiškinys pavadinimu „atmosferos upė“. Šios drėgmės juostos gali kelias dienas nešti intensyvų lietų.

Šiame straipsnyje:
potvyniai
Vašingtonas
stiprus lietus
evakuacija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų