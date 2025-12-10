Dėl Kambodžos ir Tailando susirėmimų pasienyje evakuota daugiau nei 501 tūkst. tūkst. žmonių

Tailandiečių gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad nuo atsinaujinusių susirėmimų pasienyje su Kambodža pradžios Tailande į prieglaudas buvo evakuota daugiau nei 400 tūkst. gyventojų.
„Civiliai gyventojai turėjo masiškai evakuotis dėl to, ką įvertinome kaip tiesioginę grėsmę jų saugumui. Daugiau nei 400 tūkst. žmonių buvo perkelti į saugias prieglaudas“ septyniose provincijose, spaudos konferencijoje sakė Tailando gynybos ministerijos atstovas spaudai Surasantas Kongsiri (Surasantas Kongsiris).
Tuo metu Kambodžos gynybos ministerija paskelbė, kad į prieglaudas ir kitas saugias vietas buvo evakuota daugiau nei 101 tūkst. žmonių.
„Antradienio vakaro duomenimis, iš viso 20 105 šeimos, tai yra 101 229 žmonės, buvo evakuoti į saugias prieglaudas ir giminaičių namus penkiose provincijose“, – žurnalistams teigė Kambodžos gynybos ministerijos atstovė spaudai Maly Socheata (Mali Sočita).
