Išbandė medikų ir gelbėtojų pasirengimą krizei: didžiausias iššūkis – evakuacija?

Kauno klinikose įsiplieskė didelis gaisras. Į vietą skubėjo aštuonios gaisrininkų autocisternos. Pranešta, kad pastate yra sumontuotas Gama peilis, turintis radioaktyvių medžiagų. Tačiau gaisras – tik pradžia problemų.
„Užgesinus gaisrą, paaiškėja, kad galimai pažeistas radiacijos taršos šaltinio apsauginis gaubtas, dėl ko galėjo pasklisti radiacija. Dėl to ugniagesiai, dirbę įvykio vietoje, yra papildomai švarinami ir perduoti medikų apžiūrai“, – pasakojo Civilinės saugos skyriaus viršininkas Arvydas Kazlauskas.
Kauno klinikose surengtos civilinės saugos pratybos. Tarnybos tikrintos, ar gebėtų suvaldyti krizę. Vadovas sako, kad, jei toks scenarijus taptų realybe, iššūkių būtų nemažai.
„Turime sunkų iššūkį, nes tame spindulyje yra visas neurokorpusas. Veikia devyni skyriai ir yra apie 700 žmonių viduje, iš kurių – 400 pacientų, 100 nevaikštančių, 15 intensyvioje terapijoje“, – aiškino Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius.
Didžiausias iššūkis – evakuacija.
Korpuse gydoma per 50 psichikos ligonių, todėl be kitų ligoninių pagalbos išsiversti nepavyktų.
„Interneto ryšys neveikia klinikose pagal pratybų scenarijų – tai tikrai apsunkins informacijos surinkimą: kiek, kokių pacientų turime skyriuose, kiek laisvų vietų ligoninėje. Tai turėsime daryti skambindami. Teks stiprinti administracinius resursus“, – tvirtino R. Jurkevičius.
Gaisro ir radiacijos atveju Gama peilio pastatas būtų nenaudojamas mažiausiai penkerius metus. Evakuacijai skiriama pusantros valandos.
„Gama peilio šaltinis – radioaktyvus kobaltas – turi ilgą skilimo pusperiodį, radiacinė užtarša galėtų likti net keliems metams“, – teigė R. Jurkevičius.
Masinės nelaimės atveju Kauno klinikos taptų atramine ligonine, kur būtų vežami sunkiausi sužeistieji. Direktorius sako, kad tam ruošiamasi.
„Remontuojame slėptuves – virš 2 tūkst. kvadratų išremontuota, turėsime savo vandenį. Tuos dalykus darome, planuojame dar rimtesnę infrastruktūrą, kuri būtų po žeme“, – tikino R. Jurkevičius.
Pratybos vyksta ne tik Kauno klinikose. Antradienį Vilniuje testuota masinė evakuacija ir informavimo sistemos. Specialistai jau vardija atrastas spragas.
„Dėl visuomenės informavimo turėjome mažesnį procentą gyventojų, kurie sulaukė pranešimų į telefonus – apie 93 procentus. Tai mūsų netenkino, tikslas – 100 proc.“, – pasakojo Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Po pratybų trūkumų įžvelgia ir premjerė.
„Man nepatinka, kad ne visur girdime sirenas. Tikrai reikės taisyti, garsumas turi būti koreguojamas. Ši savaitė parodys bendrą paveikslą – norėsiu pamatyti tas skyles“, – tvirtino premjerė Inga Ruginienė.
Ketvirtadienį ir penktadienį pratybose laukia sunkiausi iššūkiai – bus testuojami energetika, bankininkystė ir kibernetinė apsauga.
