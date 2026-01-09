Pokalbiai su vaiko teisių gynėjais nuo šiol bus įrašomi

Pasak tarnybos direktorės Ilmos Skuodienės, nuo šiol įrašomi bus tiek įeinantys, tiek išeinantys skambučiai, tad kai žmogus skambins vaiko teisių gynėjui, pirmiausia jis išgirs įrašytą pranešimą su visa svarbia informacija apie skambučio įrašymą.
Automatinį pranešimą žmonės išgirs ir tais atvejais, kai jiems skambins vaiko teisių gynėjai.
„Vaiko teisių gynėjai kasdien nemažai laiko bendrauja su tėvais, vaikais bei kitais žmonėmis įvairiais klausimais, vien išeinančių skambučių trukmė per mėnesį viršija 130 tūkst. minučių, telefonu vaiko teisų gynėjai teikia žmonėms informaciją, atsako į rūpimus klausimus, konsultuoja juos įvairiais su vaiko teisėmis susijusiais klausimais, tad labai svarbu užtikrinti aukščiausius klientų aptarnavimo standartus, suteikti pilną ir visiškai aiškią informaciją“, – išplatintame pranešime teigė I. Skuodienė.
Anot Vaiko teisių apsaugos tarnybos, skambučių įrašymas prisidės ne tik prie klientų aptarnavimo gerinimo, tačiau ir padės užtikrinti skaidrumą bei objektyvumą teikiant informaciją žmogui suprantama kalba, gerinant bendravimo su šeimomis kokybę, nagrinėjant skundus.
Tarnybos teigimu, iškilus tokioms situacijomsm bus galima susipažinti su faktinėmis aplinkybėmis ir objektyviai vertinti bei nagrinėti žmonių skundus.
Vaiko teisių gynėjai užtikrins, kad visa telefoninių pokalbių metu įrašyta informacija, gauti asmens duomenys būtų tvarkomi, saugomi ir naudojami griežtai laikantis galiojančių teisės aktų ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
