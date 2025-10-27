Po 9-erius metus berniuko kęsto smurto šeimoje – žinutė: vaikai, būkite drąsūs ir praneškite!

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, sostinėje esančiuose namuose 44 metų moteris prieš paauglį, gimusį 2009-aisiais, galimai smurtavo laikotarpiu nuo 2016-ųjų iki 2025-ųjų. Remiantis šiais duomenimis, išpuoliai prieš vaiką prasidėjo tuomet, kai jam buvo septyneri ir tęsėsi iki sukankant šešiolikai metų.
Pernai policijos pareigūnams pranešta, kad tuose pačiuose namuose Vilniuje, kaip įtariama, smurtauta ir prieš 2012 metais gimusią mergaitę. Epicentre tuomet buvo atsidūrusi jau minėta 44-erių moteris.
Portalo kauno.diena.lt šaltinių duomenimis, institucijoms apie besitęsiantį smurtą šeimoje pranešė vaikų draugai. Vaiko teisių gynėjai šios informacijos nei patvirtino, nei paneigė. Tačiau sakė, kad anksčiau ši šeima jiems nebuvo žinoma. O pasiteiravus, kodėl apie smurtą nuspręsta prabilti tik dabar – po devynerių kančios metų – tarstelėjo, jog aiškinamasi. Kol kas apklausti ne visi minimos šeimos nariai.
„Reaguodami į iš policijos gautą informaciją, vaiko teisių gynėjai ėmėsi vertinti vaikų situaciją ir pabendravus su visais šeimos nariais ieškos pagalbos šeimai būdų, kurie padėtų įveikti šeimoje kylančius sunkumus, kad vaikai galėtų gyventi ir augti saugūs bei būtų apgaubti rūpesčiu. Prireikus bus inicijuojamas pagalbos šeimai teikimas, kurį užtikrintų savivaldybėje dirbantys socialiniai partneriai. Vaikai šiuo metu yra saugioje aplinkoje, kartu su jiems artimu žmogumi“, – kauno.diena.lt žurnalistams detalizavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius.
Pasak pašnekovo, tėvų bendradarbiavimas ir noras užtikrinti vaikams saugią, augti ir ugdytis tinkamą aplinką bei laimingą vaikystę, yra sėkmės kelias, padedantis tėvams įveikti iškilusius sunkumus. Padėti krizę išgyvenančiai šeimai yra visuomet pasiruošę vaiko gerovės srityje dirbantys specialistai. Tad keistis pasiryžusiems tėvams svarbu priimti siūlomą pagalbą.
„Vaiko teisių gynėjai yra pasirengę padėti ir reaguoja į kiekvieną gautą pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą. Reagavimo metu vaiko teisių gynėjai vyksta į šeimą ir individualiai bendrauja su kiekvienu jos nariu, išklauso vaiko nuomonę, jeigu pagal amžių ir sveikatos būklę jis gali ją išsakyti, visapusiškai vertina situaciją. Jeigu pastebimas smurtas – vaikams siekiama kuo skubiau suteikti saugią aplinką, o šeimai inicijuojama reikalinga pagalba“, – pabrėžė VVTAĮT Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas.
G. Batulevičiaus teigimu, kiekvienas vaikas turi teisę augti saugus ir sveikas, tad pastebėjus bent menkiausią įtarimą keliančius pavojaus ženklus ar bet kurios rūšies smurtą prieš vaiką, prašoma žmonių nelikti abejingiems ir visada pranešti šią informaciją.
„Taip pat skatiname pačius vaikus būti drąsiems ir apie patiriamus sunkumus ar nesaugią aplinką pranešti policijai arba vaiko teisių gynėjams“, – akcentavo jis.
Kilus klausimų, žmonės kviečiami žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800. Taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje.
Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
