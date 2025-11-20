 Naujausia žinia: nuspręsta grąžinti Klaipėdoje iš tėvų paimtą kūdikį

Naujausia žinia: nuspręsta grąžinti Klaipėdoje iš tėvų paimtą kūdikį

2025-11-20 13:13
BNS inf.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą grąžinti Klaipėdoje iš tėvų paimtą naujagimį.

Naujausia žinia: nuspręsta grąžinti Klaipėdoje iš tėvų paimtą kūdikį / J. Elinsko/ELTOS nuotr., vaizdo įrašo stop kadras

„Vaiko teisių gynėjai, pasikalbėję su kūdikio tėvais, šeimos artimaisiais, šiuo metu įvertinę visą turimą informaciją – priėmė sprendimą, kad šiandien kūdikis saugiai grįš į namus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienį pranešė I. Skuodienė.

Lapkričio 14 dieną skelbta, kad vaiko teisių apsaugos atstovai, padedami policijos pareigūnų, iš vienos Klaipėdos ligoninės paėmė naujagimį.

Teigiama, kad ligoninėje kilo žodinis konfliktas su kūdikio tėvais, dėl kurio atvyko Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai, o naujagimis buvo perkeltas į saugią aplinką.

Pasak I. Skuodienės, šeimai buvo pasiūlyta visa šiuo metu reikalinga pagalba. Vaiko teisių gynėjai tikisi, kad šeima bendradarbiaus su specialistais.

D.
Paprasčiausiai IŠSIGANDO, nes visuomenės reakcija buvo vaikgrobiams labai jau nepalanki...
0
0
D.
Paprasčiausiai IŠSIGANDO, nes visuomenės reakcija buvo vaikgrobiams labai jau nepalanki...
0
0
Zakristijonas †
Kodėl taip drąsiai vaikų neatiminėja iš narkomanų,iškrypėlių ir kitų antžmogių?!Iš tokių vaikus paimt kiaušų trūksta?!Jeigu konfliktas tikrai kilo dėl to,kad medicinos personalas aplaidžiai rūpinosi kūdikiu ir motina,toks personalas turi skristi lauk ir būti teisiamas.
4
0
