Kūdikis – jau savo namuose

Dienraštis jau pranešė, kad lapkričio 9 d. Klaipėdos universiteto ligoninėje moteris pagimdė kūdikį. Medikai informavo vaiko teisių saugotojus apie įtarimus, kad naujagimiui su gimdytojais gali būti nesaugu.
Po kelių dienų mažylis buvo iš ligoninės išgabentas pas laikinus globėjus.
Tuo metu vaiko susilaukusios poros rėmėjai ėmėsi viešinti atvejo aplinkybes, ir įvykis visuomenėje sukėlė milžinišką rezonansą.
Negatyvius atgarsius dar labiau sustiprino tai, kad vaiko teisių saugotojų teikti komentarai neatsakė į pagrindinius klausimus, kodėl kelių dienų naujagimis buvo paimtas iš motinos ir kokios priežastys apskritai lėmė tokį sprendimą.
Vakar Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė patikino, kad vaiko teisių gynėjai pasikalbėjo su kūdikio tėvais, poros artimaisiais ir įvertino visą turimą informaciją.
Po to buvo nuspręsta, kad kūdikis gali saugiai grįžti į namus.
Vaiko teisių saugotojai patys parvežė mažylį į namus ir perdavė jį tėvams.
„Gimus kūdikiui, kiekvienai šeimai ypač svarbu artimųjų, draugų, giminių palaikymas ir pagalba. Labai tikimės, kad artimieji padės mažyliui saugiai augti savo šeimoje. Taip pat šeimai pasiūlėme ir inicijuosime visą šiuo metu reikalingą pagalbą. Labai tikimės atviro šeimos bendradarbiavimo su padėti pasiruošusiais vaiko gerovės specialistais“, – teigė I. Skuodienė.
Tuo metu poros rėmėjai ketvirtadienį raštu kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą.
Prokuratūros atstovė spaudai neatskleidė skundo turinio, bet paaiškino, kad jį nagrinės Generalinė prokuratūra.
Viešai skelbiamuose vaizdo įrašuose skundą į prokuratūrą atnešęs veikėjas teigė, kad reikalauja ištirti dokumentų klastojimo atvejį.
Anksčiau Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė teigė, kad bus tiriamas ir Klaipėdoje dirbančių šios tarnybos darbuotojų veiksmų teisėtumas.
