Orai Lietuvoje: šios savaitės akcentas – ne sniegas

Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, pirmadienis buvo debesuotas, tik pietiniame pakraštyje būta pragiedrulių. Vietomis pasnigo. Aukščiausia oro temperatūra 0–4 laipsniai šalčio, pajūryje iki 2 laipsnių šilumos. Naktį kai kur truputį pasnigo. Vietomis buvo susidaręs rūkas. Žemiausia oro temperatūra šiaurės vakarinėje šalies pusėje 4–9, o pietrytinėje 10–15 laipsnių šalčio.
Šalčiausia buvo Kaišiadoryse ir Varėnoje, kur temperatūra, atitinkamai, nukrito iki 14,6 ir 14,9 šalčio.
Mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas Gytis Valaika pasidalijo savo įžvalgomis.
„Daugiau mažiau sniego visi gavom (na gal tik Sūduvos kraštas liko truputį nuskriaustas). Kaip rodo sinoptikų sudaromos prognozės ir naujausi orų modelių skaičiavimai, šios savaitės akcentas bus ne sniegas, o šalčiai. Kiekvieną naktį pašals vis stipriau. Kiek daug šalčio turėsime labiausiai priklausys nuo pragiedrėjimų – kuo ilgiau bus giedra, tuo stipriau gali pašalti. Laikykite arti savo šiltesnius rūbus“, – teigė sinoptikas.
Naktį iš antradienio į trečiadienį bus iki 6–11, vietomis iki 14 laipsnių šalčio.
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį – dar truputį šalčiau, iki 7–12, vietomis iki 15 laipsnių šalčio.
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį – gali būti dar šalčiau, iki 10–15, vietomis iki 18 laipsnių šalčio.
„Kitomis naktimis staigiais atšilimais irgi nekvepia, gali būti netgi dar šiek tiek šalčiau. Taip atrodo, jog kažkieno prašymai dėl sniego ir šalčio tikrai buvo išklausyti, – rašė G. Valaika. – Kita vertus, šiais laikais žiema mūsų šalyje ilgai neužsibūna. Paprastai iki 2–3 savaičių. Jeigu šiemet viskas užsibūtų ilgiau, jau šiek tiek stebinti pradėtų. Kol kas žiemiškesnių orų turim tik apie savaitę, dabar eina antroji. Dar taip neteigiu, tačiau gali nutikti ir taip, jog antroje šio mėnesio pusėje vėl atšils ir galbūt teks prisiminti purvą bei balas.“
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, antradienio dieną daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas pietryčių, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra 2–6 laipsniai šalčio.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis nedidelis sniegas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s, pajūryje iki 12 m/s. Temperatūra naktį 6–11, vietomis iki 14 laipsnių šalčio, dieną 3–8, pajūryje 0–2 laipsniai šalčio.
Ketvirtadienį kai kur truputį pasnigs. Vėjas rytinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 7–12, kai kur iki 15 laipsnių šalčio, dieną bus 5–9 laipsniai šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 6 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 41 cm per parą. Pietinėje ir pietvakarinėje dalyje, vietomis, kilimas – iki 29 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis. Ledo danga apsitraukę ežerai virš 9 m gylio. Ledas plonas, gali būti properšų.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm.
„Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!“ – priminė sinoptikai.
Vandens temperatūra upėse – 0–6, ežeruose – 0–4, Kuršių mariose – 0–1, Baltijos jūroje – 2 laipsniai šilumos.
Kuršių mariose prie kranto ties Nida ir Vente stebimas ižas ir sniegtižė, ledo skrituliai.
