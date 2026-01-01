Iš meteorologų – naujausia informacija

Vakariniuose rajonuose kai kur snigs smarkiai. Daug kur pustys. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s, pajūryje 19–24 m/s. Žemiausia temperatūra 3–8 laipsniai šalčio, Vakarų Lietuvoje daug kur nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną daug kur protarpiais krituliai, vyraus šlapdriba, sniegas. Kai kur pustys. Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, Vakarų Lietuvoje vietomis gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.
„Rekomendacijos: vairuodami būkite labai atidūs, suprastėjęs matomumas ir slidi kelio danga gali apsunkinti vairavimo sąlygas. Pėstieji turėtų dėvėti atšvaitus gerai matomose vietose“, – teigė sinoptikai.
Mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas Gytis Valaika rašė, kad naktį stipriau pašaldė, o dabar ateina naujų sniego porcijų laikas.
„Atkeliauja ciklonas Anna. Didelėje dalyje Skandinavijos jau nuo nakties gausiai krenta sniegas ir šlapdriba, kilo pūga. Visa tai bus ir pas mus. Apie pietus sniego debesys pasiekė vakarinį Lietuvos pakraštį. Vakare pasieks ir šalies rytus. Sniego dangos storis išaugs papildomais 5–10 cm, o vietomis ji pastorės ir dar daugiau. Daugiausia sniego iki šeštadienio ryto iškris vakariniuose rajonuose. Kadangi dėl vėjo kils pūga, pustys, todėl bus nelengvo darbo sniego valytuvams keliuose, o taip pat ir viską valantiems su sniego kastuvais kiemuose. Jeigu norėjote ir laukėte dar daugiau sniego, tuomet sveikinu. Gausit“, – teigė G. Valaika.
