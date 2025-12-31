Sinoptikai: šalo labiau nei prognozuota, bet šaltukas kandžiosis dar labiau

Antradienis buvo nepastoviai debesuotas. Beveik visoje šalyje ne vieną kartą pasnigo. Aukščiausia oro temperatūra 1–5 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje 0–2 laipsniai šilumos. Naktį vietomis pasnigo. Žemiausia oro temperatūra 6–11, vietomis 3–5 laipsniai šalčio.
„Remiantis preliminariais duomenimis, trečiadienio ryte, tekant Saulei, Kretingoje ir Skuode šalo labiau nei prognozuota, atitinkamai, iki 12,1 ir 16,3 laipsnio šalčio. Skaičiavimai rodo, jog Naujųjų naktį–rytą vietomis pašals dar labiau. Remiantis šiandienos ryto duomenimis, vietomis vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose sniego danga siekia virš 10–14 cm (dėl supustymų sniego danga netolygi, yra pusnių, kur sniego storis dar didesnis)“, – teigė sinoptikai.
Trečiadienio dieną kai kur truputį pasnigs. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra 2–7 laipsniai šalčio.
Naujųjų metų naktį vakariniuose rajonuose kai kur truputį pasnigs. Vėjas šiaurės vakarų, pereinantis į pietvakarių, pietų, 5–10 m/s, pajūryje rytą iki 14 m/s. Temperatūra 10–15, rytiniuose rajonuose kai kur 16–18, pajūryje 6–9 laipsniai šalčio.
Naujųjų metų dieną daug kur numatomi krituliai, daugiausia sniegas. Daugelyje rajonų pustys, vietomis kils silpna pūga. Vėjas daugiausia pietų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 2–7 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais kris krituliai, daugiausia sniegas, šlapdriba. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Vietomis pustys. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos, dieną 0–4 laipsniai šilumos.
Gruodžio 31 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 28 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas. Ledu apsitraukę nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m. gylio). Sausio 1-2 dienomis, ledu pasidengs gilesni – iki 5–9 m. gylio ežerai.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm.
„Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!“ – primena meteorologai.
Vandens temperatūra upėse – 0–7, ežeruose – 0–4, Kuršių mariose – 1–2, Baltijos jūroje – 3–4 laipsniai šilumos.
