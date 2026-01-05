Sinoptikai: per trumpą laikotarpį kai kur jau iškrito mėnesio kritulių norma

Pirmosiomis dienomis orus mūsų regione pradėjo lemti ciklonas (žemo slėgio sūkurys), vardu Anna. Dėl jo įtakos virš Baltijos jūros intensyviai formavosi debesys su smarkiais krituliais, vietomis netgi sugriaudėdavo perkūnija.
„Per trumpą laikotarpį dalyje vakarinių rajonų iškrito labai didelis kritulių kiekis (vyravo sniegas ir šlapdriba). Dėl šios priežasties vietomis sniego dangos storis pasiekė net pusmetrį“, – feisbuke skelbė sinoptikai.
Per pirmąsias sausio dienas (iki šiandienos ryto) daugiausia kritulių iškrito:
Kretingoje – 78,8 mm (106 proc., t. y. jau pasiekta viso sausio mėnesio norma);
Vėžaičiuose (Klaipėdos r.) – 75 mm (90 proc. mėnesio normos);
Plungėje – 57,3 mm (80 proc.);
Klaipėdoje – 56,5 mm (84 proc.);
Palangoje – 47 mm (70 proc.);
Šventojoje – 42,6 mm (64 proc.);
Mažiausiai kritulių išmatuota:
Kybartuose (Vilkaviškio r.) – 1,2 mm;
Marijampolėje – 2,4 mm;
Šeduvoje (Radviliškio r.) – 3 mm;
Joniškyje – 4,4 mm;
Lazdijuose – 4,5 mm;
Pakruojyje – 5,4 mm.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, iki darbo savaitės pabaigos pasnigs, tačiau kritulių kiekiai jau neturėtų būti tokie dideli ir sieks iki 1–5 mm. Pažymėtina, jog 1 mm kritulių atitinka 1 cm storio puraus (sauso) sniego sluoksnį. Vis dėlto, per praėjusias dienas krito ne vien tik sausas sniegas, bet ir šlapdriba bei lietus (ypač vakariniuose rajonuose), todėl pateikti milimetrai nėra tolygūs centimetrams“, – teigė meteorologai.
Prognozuojama, kad pirmadienį vietomis pasnigs. Kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Temperatūra 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje iki 2 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, kai kur iki 12 laipsnių šalčio, dieną 3–8 laipsniai šalčio.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis nedidelis sniegas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s, pajūryje iki 12 m/s. Temperatūra naktį 6–11, vietomis iki 14 laipsnių šalčio, dieną 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 5 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 14 cm per parą. Vakarinėje dalyje, vietomis, kilimas iki 53 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis. Ledo danga apsitraukę ežerai virš 9 m gylio. Ledas plonas, gali būti properšų.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. „Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!“ – priminė sinoptikai.
Vandens temperatūra upėse – 0–6, ežeruose – 0–4, Kuršių mariose – 0–1, Baltijos jūroje – 2 laipsniai šilumos.
Anot sinoptikų, Kuršių mariose prie kranto ties Nida ir Vente stebimas ižas ir sniegtižė, ledo skrituliai.
