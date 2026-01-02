 Pajūryje – žiemiški orai: lietus maišosi su sniegu

2026-01-02 10:23 kauno.diena.lt inf.

Klaipėdos apskrityje temperatūra svyruoja apie 2–4 laipsnius šilumos, dangus daugiausia debesuotas, vietomis gali pasitaikyti šlapdriba ar sniegas. 

Žiema Plungės rajone.

Penktadienį Palangoje, Klaipėdoje ir Kretingoje – vyrauja niūrūs, žiemai būdingi orai. Dangų dengia tankūs debesys, sniegas maišosi su lietumi.

Palangoje ir Klaipėdoje vėjuota, oras – drėgnas, temperatūra laikosi kelių laipsnių šilumos.

Kretingoje orai kiek ramesni, tačiau vakare numatomi gausesni krituliai. Vyrauja 3 laipsnių šiluma.

Ateinančią naktį vyraus teigiama temperatūra – 2–3 laipsniai šilumos. Uostamiestyje ir Kretingoje numatomas lietus, Gargžduose kritulių bus mažiau, o Palangoje – be kritulių.

Penktadienį daug kur protarpiais prognozuojami krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Kai kur pustys. Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.

Šeštadienį daug kur protarpiais krituliai, daugiausia sniegas. Vietomis plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį daugelyje rajonų, dieną vietomis pasnigs. Vietomis plikledis. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje apie 0 laipsnių, dieną nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.

Šiame straipsnyje:
orai Klaipėdoje
orų prognozė
žiemiški orai
Orai
sniegas
šlapdriba

