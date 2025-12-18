Tamašunienė: lietuviams tai yra labai skausmingas klausimas

„Konfiskuoti turtą – tai čia lietuviams yra labai skausmingas klausimas ir nėra taip paprasta jį įgyvendinti, nes iš karto atsidurtume teismuose. Tačiau, jeigu bus tų vilkikų konfiskacija Baltarusijoje, tai tikrai mes turėtume imtis atsakomųjų priemonių. Ir, be abejo, imtis tokių pačių priemonių“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė ministrė.
Jos teigimu, tam turėtų būti priimtas naujas įstatymas.
„Kol kas tokių indikacijų, kad tie vilkikai (sunkvežimiai, priekabos ir vilkikai) bus konfiskuoti Baltarusijoje, na, yra tiktai kalbų lygyje. Ir Teisingumo ministerija labai nuodugniai išnagrinėjo, ir galbūt čia tikrai visos informacijos aš negaliu atskleisti, apie turimą turtą ir apie tas galimybes taikyti analogiškas atsakomąsias priemones, jeigu taip pat bus kėsinamasi į piliečių, gyvenančių Baltarusijoje, arba mūsų verslo turtą Baltarusijoje“, – sakė R. Tamašunienė.
Mes turėtume imtis atsakomųjų priemonių.
Ji taip pat teigė, kad šiuo metu nėra galimybės problemą spręsti diplomatiškai ar gerinti santykius su Baltarusija.
„Šiuo metu tokios galimybės ir tokios politinės krypties nėra, nes matome, kad iš tos pusės ateina daug grėsmių. Ir balionai kurie tapo ne kontrabandos balionais, bet jie sutrikdė oro eismą. (...) Žinoma, migracijos visa problema“, – sakė R. Tamašunienė.
„Kol kas mūsų Vyriausybėje, mūsų kabinete nekalbama apie tokius visiškai diplomatinių santykių atkūrimus, tačiau kalbama apie techninį lygį sprendžiant tuos klausimus, kurie yra susiję būtent su vilkikais ir su balionais“, – pridūrė ji.
BNS rašė, kad nepaisant atidarytos sienos, Minsko režimas lietuviškų krovininių transporto priemonių neišleidžia iš šalies ir jas nukreipė į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o po 4 mėnesių stovėjimo Minskas žada jas konfiskuoti.
Baltarusija atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus, siekdamas konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu, tačiau Lietuvos politikai tokius raginimus atmeta. Pasak jų, taip režimas siekia legitimizavimo bei sankcijų panaikinimo.
