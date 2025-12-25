Erlandas Mikėnas: tikėtina, kad Baltarusijoje užstrigusių vilkikų problema nusikels į kitus metus

„Vežėjai šventes pasitinka tikrai ne kokiomis nuotaikomis. Jokio vilkikų judėjimo nėra, o informacija, kurią į viešąją erdvę ištransliavo ministrė pirmininkė – net neįsivaizduoju, iš kur ji ją gavo ar kas jai taip pasakė. Kontaktavome su kolegomis Lenkijoje, Baltarusijoje ir, mūsų žiniomis, situacija yra lygiai tokia pati, kokia buvo iki šiol – užstrigę vilkikai vis dar negali pajudėti“, – Eltai sakė E. Mikėnas.
„Kalėdos, kaip sakoma, stebuklų metas. Vežėjai taip pat labai tikėjosi, kad iki švenčių situacija pasikeis, bet dabar tos vilties tikrai nėra daug. Esu užtikrintas, kad ši problema nusikels dar į kitus metus“, – teigė vežėjų atstovas.
Anot jo, Ministrų kabinetas po „Linavos“ surengto vežėjų protesto Vilniaus Gedimino prospekte niekaip nesureagavo.
„Iš Vyriausybės po protesto, kurio metu jiems pateikėme peticiją su savo reikalavimais, dar jokio atsako negavome. Premjerė susitikinėja su Dakaro ralio dalyviais ir panašiai, o vežėjams iki šiol dar laiko neturėjo“, – kalbėjo asociacijos prezidentas.
Toliau tikina, kad užstrigusių vilkikų yra 4 tūkst., bet oficialius duomenis institucijoms dar ruošia
E. Mikėnas patikino, kad asociacijos teikiami Baltarusijoje užstrigusių vilkikų skaičiai atitinka realybę, tačiau negalėjo užtikrinti, kad oficialūs duomenys yra pateikti Vyriausybei.
„Mūsų skaičiai lieka tokie patys – Baltarusijoje yra užstrigę 4 000 lietuviškų vilkikų. Tiesa, vieningų duomenų oficialių duomenų mes pateikti vieni patys negalime, nes Lietuvoje yra dar kelios vežėjų asociacijos, nepriklausomos bendrovės, kurių duomenų mes neturime. Bet kuriuo atveju, vien „Linavos“ vilkikų, garantuoju, yra daugiau nei tas skaičius, kuriuos skelbia Vyriausybė ar Muitinės departamentas“,– aiškino „Linavos“ vadovas.
„Oficialūs duomenys, su visais valstybiniais numeriais, dar yra derinami“, – pridūrė jis.
Antradienį su žurnalistais kalbėjęs susisiekimo ministras Juras Taminskas sakė, kad ne jo ir ne jo vadovaujamos institucijos darbas yra skaičiuoti vilkikus, kurie kerta sieną ar yra užstrigę Baltarusijos aikštelėse. Jo teigimu, vieninteliai susiję Susisiekimo ministerijos duomenys yra leidimų tarptautiniam vežimui į Rytus, kuriuos išduoda Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), skaičius. Anot J. Taminsko, tokius leidimus turi apie 2,6 tūkst. vilkikų.
Anot E. Mikėno, šis skaičius nėra aktualus, nes vežėjai didžiajai daliai savo vilkikų leidimus perka pačioje Baltarusijoje.
„Susisiekimo ministro pateikti skaičiai turbūt yra leidimų tų, kuriuos išduoda LTSA. Tiesa, vežėjai didelei daliai savo vilkikų leidimus perka Baltarusijoje. Jei ministras to nežino ar tiesiog vengia atkreipti dėmesį į tai, tada sunku kažką net pasakyti“, – sakė „Linavos“ prezidentas.
Kaip anksčiau skelbta, gruodžio pradžioje „Linavos“ apskaičiuoti praradimai siekė 100 mln. eurų, o nuo tada, kaip teigi a E. Mikėnas, jie kasdien tik didėja. Tiesa, asociacija atnaujintų duomenų pateikti kol kas negalėjo – nuostolių sumą atnaujinti ketina sausio pradžioje.
ELTA primena, kad krizė Baltarusijos pasienyje kilo po pastaruosius mėnesius vykusių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakų, dėl to Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau visi užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
Dėl situacijos pasienyje protestą prie Seimo rengė dalį vežėjų vienijanti asociacija „Linava“, Vyriausybę raginusi greičiau imtis realių veiksmų ir susigrąžinti vilkikus.
