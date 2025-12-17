„Linavos“ vadovas: esame apimti nevilties

Anot Erlando Mikėno, vežėjai yra neviltyje ir panikoje: „Situacija yra labai rimta, mes nežinome, ką daryti“.
„Šiandien (trečiadienį – BNS) ryte penki vežėjai pranešė, kad už Benekonyse (prie Benekainių–Šalčininkų pasienio punkto – BNS) stovinčius vilkikus gavo sąskaitas už lapkričio mėnesį“, – trečiadienį BNS sakė E. Mikėnas.
„Linavos“ prezidento duomenimis, viena Lietuvos logistikos įmonė gavo 13,9 tūkst. eurų sąskaitą už aštuonių vilkikų stovėjimą.
Anot jo, Lietuvai atidarius sieną su Baltarusija vežėjai mokėjo po 1,2 tūkst. eurų už mašinos stovėjimą 10 dienų, tačiau dabar nėra tiksliai aišku, už kokį laikotarpį išrašytos sąskaitos: „Greičiausiai už likusį lapkričio mėnesį nuo praeito mokėjimo.“
„Ką tai (sąskaitų išrašymas – BNS) galėtų reikšti, yra sunku pasakyti. Tačiau gali būti, kad tai yra pasiruošimas konfiskuoti transporto priemones. Baltarusijos pusė turbūt supranta, kad vežėjai greičiausiai nemokės, nes vieną kartą susimokėję jau buvo apgauti ir neišvažiavo, todėl jie greičiausiai ieško pagrindo, kaip pradėti konfiskavimo procesus“, – teigė E. Mikėnas.
Jo teigimu, vežėjai kol kas neketina apmokėti sąskaitų, o asociacija kreipsis į ES sankcionuotą Baltarusijos įmonę „Beltamozhservice“, teikiančią aikštelių paslaugas.
„Prezidiume priėmėme sprendimą, kad rekomenduosime vežėjams kol kas nemokėti, o tų vežėjų, kurių įmonės gavo sąskaitas, vardu nusprendėme pateikti aikštelių juridiniam asmeniui užklausą, už ką yra sąskaitos ir kokiu pagrindu jie laiko transporto priemones ir neleidžia išvažiuoti“, – sakė E. Mikėnas.
Tarptautinei vežėjų asociacijai (IRU) „Linavos“ prašymu prieš porą savaičių kreipusis į Baltarusijos valstybinį muitinės komitetą ir Baltarusijos transporto ir ryšių ministrą su raginimu paaiškinti vilkikų sulaikymo priežastis, pateikti jų skaičių nurodant registracijos duomenis ir buvimo vietą, kol kas atsakymo nėra.
E. Mikėnas sako, kad IRU antradienį pažadėjo dar kartą kreiptis į Baltarusijos institucijas.
BNS rašė, kad „Linava“ praėjusį trečiadienį Vilniuje surengė protesto akciją dėl Minsko sulaikytų šimtų Lietuvos vilkikų – vežėjai valdžios reikalavo per 72 val. paskelbti konkretų veiksmų planą, kaip bus grąžinami vilkikai, taip pat kompensuoti jų nuostolius.
Pasak E. Minėno, atsakymo iki šiol nėra, todėl bus kreiptasi dar kartą.
Muitinės duomenimis Baltarusijoje yra įstrigę 185 Lietuvos vilkikai ir puspriekabės. Tuo metu asociacija viešai tikina, kad Baltarusijoje likę apie 4 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. – vilkikai.
Naujausi komentarai