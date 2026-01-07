Premjerė: neįsivaizduoju, kaip tą žalą paskaičiuoti

„Vežėjai savo ieškinį turi nukreipti į Baltarusiją, nes nuo sienų uždarymo aiškiai deklaravome, kad visi vilkikai iš Baltarusijos pusės bus įleidžiami atgal namo į Lietuvą. Baltarusija sulaikė vilkikus, iki šiol neturi ir nepaaiškina teisinio pagrindo, kodėl tą padarė“, – žurnalistams trečiadienį sakė premjerė.
Ji pabrėžė, kad vežėjai turėtų įvardinti tikslius skaičius, kiek jų įstrigę Baltarusijoje.
„Tiek Susisiekimo ministerija yra prašiusi, tiek Vyriausybėje ne kartą kalbėjome, kad turi būti automobilių registracijos numeriai pateikti, jų sąrašas, kad iš tikrųjų yra tenai. Kaip vilkikus identifikuoti, nes sklando įvairūs skaičiai, manipuliacijos, o realios inventorizacijos nėra“, – sakė I. Ruginienė.
„Kol nėra realios inventorizacijos, neįsivaizduoju, kaip tą žalą paskaičiuoti, nes daug yra aspektų apipintų su šita istorija ir tą įmonės, kurios turi vilkikus, puikiai žino“, – pridūrė ji.
Anot jos, žalą vežėjams atlyginti turėtų Baltarusija, o ne Lietuva.
Kaip rašė BNS, nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ teigia negavusi konkrečių Minsko atsakymų, kokiu pagrindu Baltarusijoje vis dar yra sulaikyti tūkstančiai Lietuvos vilkikų ir puspriekabių.
Anot asociacijos, baltarusiai nurodė, kad transporto priemonės laikomos muitinės kontrolės zonose Baltarusijos muitinės reikalavimu, o jų saugojimo paslaugas teikianti įmonė „Beltamozhservice“ esą tik vykdo muitinės nurodymus.
Pirmadienį „Linavos“ prezidentas BNS teigė, kad problema ir toliau nėra sprendžiama, todėl maždaug 100 „Linavos“ ir asociacijai nepriklausančių vežėjų ketina teikti ieškinį Vyriausybei, o savaitės viduryje turėtų apsispręsti, kokia advokatų kontora jiems atstovaus.
BNS rašė, kad nepaisant atidarytos sienos, Minsko režimas lietuviškų krovininių transporto priemonių neišleidžia iš šalies ir nukreipė į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o po 4 mėnesių stovėjimo Minskas žada jas konfiskuoti.
Lietuvos muitinės duomenimis, Baltarusijoje įstrigę 185 Lietuvos vilkikai ir puspriekabės. Tuo metu asociacija toliau viešai tikina, kad ten likę apie 4 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. – vilkikai.
