Mikėnas: vežėjai problemą nori spręsti taikiai, bet...

„Dar nepriėmėme galutinio sprendimo (dėl advokatų kontoros, kuri atstovaus vežėjams – BNS), vis dar tęsiame pasikalbėjimus su dviem advokatų kompanijomis (...), bet galbūt to ieškinio ir nereikės. Gal mes surasime kitą būdą, kaip su Vyriausybe susikalbėti taikiu būdu“, – trečiadienį BNS sakė Erlandas Mikėnas.
Pirmadienį „Linavos“ prezidentas BNS teigė, kad maždaug 100 „Linavos“ ir asociacijai nepriklausančių vežėjų ketina teikti ieškinį Vyriausybei.
Premjerei, be to, pabrėžus, kad vežėjai turėtų įvardinti tikslius skaičius, kiek jų įstrigę Baltarusijoje, E. Mikėnas sako, kad asociacija dar vis renka duomenis, bet pastebėjo, kad „ne visos transporto įmonės tai daro, nes ne visos įmonės nori viešumo“.
„Kai prašėme pateikti įstrigusių Baltarusijoje transporto priemonių skaičių, visi įmonės noriai pateikinėjo, bet kai prašome pateikti su įmonių pavadinimais ir priemonių valstybiniais numeriais, ne visos įmonės nori tokia informacija dalintis“, – sakė E. Mikėnas.
„Tačiau jau dabar surinkti skaičiai yra žymiai didesni nei pateikė Vyriausybė ir Muitinės departamentas“, – pridūrė jis.
Prieš porą savaičių „Linava“ kreipėsi į vežėjus, kad šie asociacijai pateiktų duomenis apie Minsko sulaikytus vilkikus ir puspriekabes.
Pasak I. Ruginienės, Susisiekimo ministerija ir Vyriausybė ne kartą prašė vežėjų pateikti automobilių registracijos numerius, sąrašus, kad būtų galima identifikuoti sulaikytus vilkikus, tačiau jų iki šiol negavo.
„Kol nėra realios inventorizacijos, neįsivaizduoju, kaip tą žalą paskaičiuoti, nes daug yra aspektų apipintų su šita istorija ir tą įmonės, kurios turi vilkikus, puikiai žino“, – sakė premjerė.
Anot jos, žalą vežėjams atlyginti turėtų Baltarusija, o ne Lietuva.
BNS rašė, kad nepaisant atidarytos sienos, Minsko režimas lietuviškų krovininių transporto priemonių neišleidžia iš šalies ir nukreipė į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o po 4 mėnesių stovėjimo Minskas žada jas konfiskuoti.
Lietuvos muitinės duomenimis, Baltarusijoje įstrigę 185 Lietuvos vilkikai ir puspriekabės. Tuo metu asociacija toliau viešai tikina, kad ten likę apie 4 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. – vilkikai.
Naujausi komentarai