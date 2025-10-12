Aiškėja daugiau tragiškos avarijos Šilutės rajone detalių

Pasak pareigūnų, nelaimė įvyko 15.55 val. Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda.
Automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas moters, gimusios 1965 metais, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliais: „BMW 3 series“, vairuojamu moters, gimusios 1982 metais, ir „VW Toureg“, vairuojamu vyro, gimusio 1968-aisiais.
Per eismo įvykį žuvo automobilių „Toyota Prius“ ir „BMW 3 series“ vairuotojos bei sužaloti kartu automobiliuose važiavę aštuoni nepilnamečiai, kurie pristatyti į Klaipėdos ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai