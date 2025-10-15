Po tragiškos avarijos Šilutės rajone – įspėjimas vairuotojams

Per kraupią avariją prie Šilutės sužaloti trys vaikai vis dar Klaipėdos vaikų ligoninės reanimacijoje. Medikų teigimu, jų būklė stabili. Vienas lieka chirurgijos skyriuje, o vienas – Kauno klinikose gydomas po operacijos. Trys vaikai išleisti namo – jais rūpinasi artimieji. Dalis po tragiškos avarijos liko našlaičiai.
„Keturi vaikai be mamos, be tėvo“, – sakė moteris.
„Duok Dieve, kad vaikų likimai susiklostytų palankiai. Jeigu tėtis yra – gerai, jei pasirūpins. O jeigu ne, vaikų likimas gali būti labai skaudus“, – kalbėjo kita moteris.
Šilutiškiai nesuvokia, kaip tokia kraupi avarija galėjo įvykti.
„Grįžinėjau, buvo apie pusę devynių, jau sutemę. Automobilį nutempė – visą sumaigytą. Pagalvojau, kad turėjo neišgyventi. Skaudu“, – prisiminė vyriškis.
Kai kurie sako pažinoję per avariją žuvusią BMW vairuotoją, keturių vaikų mamą. Sako, kad ji labai mylėjo vaikus, buvo darbšti. Moteris dirbo Šilutės socialinių paslaugų centre – rūpinosi neįgaliaisiais ir senjorais.
„Negaliu net kalbėti tokia tema, man baisu. Visi dabar turi automobilius ir nežinai, kas gali atsitikti“, – sakė moteris.
„Sunku ir pagalvoti. Ir dabar šiurpas eina“, – kalbėjo kita.
„Tokių nelaimių labai retai pasitaiko, bet ši – žiauri. Aukojame ir padedame. Iš kolektyvo žinau, kad mokytojai aukoja. Padėti kitaip nelabai galime“, – pasakojo dar viena moteris.
Paramą be mamos likusiai šeimai renka ne tik šilutiškiai. Per avariją nukentėjęs 17-metis – jaunasis šaulys, tad šaulių bendruomenė irgi neabejinga šeimos dramai. Šeštadienio pavakarę netoli Šilutės įvykusią avariją, per kurią sužaloti aštuoni vaikai ir žuvo dvi vairuotojos, policija dar tiria.
„Pareigūnai šiuo metu atlieka ikiteisminį tyrimą, visus procesinius veiksmus, apklausia liudytojus ir aiškinasi šio įvykio aplinkybes“, – informavo Tauragės apskrities policijos vyriausioji specialistė Lina Banienė.
Šilutiškiai sako, kad kelininkai ir greitį mėgstantys vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tą kelio vietą, kur įvyko avarija. Neva kelias, nors ir suremontuotas, bet apgaulingas, nes dėl įdaubos vairuotojai kurį laiką atsiduria lyg aklojoje zonoje.
„Yra ten tokia įdauba – praktiškai nematyti automobilio. Su aukšta mašina važinėju, bet ten tik išlenda prieš kokius 30–40 m. Gali būti, kad nepamatė. Ir dar viskas priklauso nuo greičio“, – pasakojo vyriškis.
Kai kurie šilutiškiai prisimena, kad šiame kelio ruože tai ne pirma tragiška avarija. Prieš kelerius metus moters vairuojama mašina palindo po sunkiasvore.
„Prieš kokius du mėnesius irgi buvo eismo įvykis – susidūrė, bet nukentėjusiųjų nebuvo. Man atrodo, kad situacija buvo panaši, tas pats lenkimas ir išvažiavimas į priešpriešinę juostą. Tik laimingai baigėsi. Būna tokių vietų, kaip sako – juodosios dėmės“, – prisiminė paramedikas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Policija pripažįsta, kad ši kelio atkarpa yra tarp pavojingiausių.
„Ši kelio atkarpa, kurioje įvyko avarija, įtraukta į vadinamąjį juodųjų kelių sąrašą – tai yra pavojingiausias šalies kelio ruožas. Šiame ruože jau šiais metais įvyko trys įskaitiniai eismo įvykiai, per kuriuos buvo sužaloti žmonės“, – informavo L. Banienė.
Per šeštadienį įvykusią skaudžiausią avariją automobilis „Toyota“ išvažiavo į priešingo eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su „BMW“, taip pat kliudė „Volkswagen“. Vienas ekipažas su vaikais važiavo iš gimtadienio, o kitas – į moliūgų šventę.
