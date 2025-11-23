Atskleidė daugiau šokiruojančios avarijos detalių

Penktadienio vėlyvą vakarą greitoji gavo pranešimą, kad sostinėje 66 metų moteris patyrė infarktą. Svarbi buvo kiekviena minutė, todėl medikų automobilis nieko nelaukdamas moterį gabeno į Santaros klinikas.
„Kiek turime informacijos, automobilis važiavo su švyturėliais per sankryžą, degė raudona šviesoforo šviesa“, – komentavo Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (GMPT) Vilniaus filialo laikinasis dispečerinės vadovas Aleksandras Volodko.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pagal naujausius duomenis, į greitosios automobilį rėžėsi jaunos moters vairuojama „Audi“. Netrukus į avarijos vietą atskubėjo policija, ugniagesiai ir dar trys greitosios pagalbos ekipažai.
„Iš kurių vienas pacientę nuvežė į ligoninę, kitas paėmė medikę. Jai buvo suteikta pagalba, moteris stebėta visą naktį ir paryčiais buvo paleista gydytis ambulatoriškai. Buvo nustatyta kirstinė galvos žaizda“, – kalbėjo A. Volodko.
Greitosios vairuotojas ir avariją sukėlusi 24 metų „Audi“ vairuotoja sužalojimų išvengė. Tačiau, deja, dėl infarkto į ligoninę vežta moteris mirė.
„Pacientė buvo perimta iš sudužusio GMP automobilio ir nuvežta į Santaros ligoninės priimamąjį. Deja, ligoninėje ji mirė“, – teigė pašnekovas.
Kiek žinoma, pacientė mirė dėl per avariją patirtų sužalojimų.
„Medikų bendruomenė irgi sukrėsta, nes tokių įvykių, kiek atsimenu savo praktikoje, nebuvo“, – sakė A. Volodko.
Eismas judrioje sankryžoje buvo dalinai paralyžiuotas, nulaužti kelio ženklai, išsijungė šviesoforai.
Naujausi komentarai