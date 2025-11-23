 Atskleidė daugiau šokiruojančios avarijos detalių

Atskleidė daugiau šokiruojančios avarijos detalių

„Tokio įvykio nėra buvę“
2025-11-23 18:00
Domantė Slavinskaitė (LNK)

Vienoje iš Vilniaus sankryžų į Greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilį trenkėsi lengvasis „Audi“. Greitoji, lėkdama degant raudonam šviesoforo signalui, skubėjo į Santaros klinikas, – ten gabeno infarktą patyrusią moterį. Automobilių susidūrimas buvo toks stiprus, kad greitoji apvirto ant šono. Į įvykio vietą atskubėjusiam pagalbos ekipažui teko į ligoninę vežti jau ne tik infarkto ištiktą pacientę, bet ir į avariją pakliuvusią medikę. Deja, įvykis baigėsi tragiškai.

Vilniuje apvirto greitosios pagalbos automobilis

Penktadienio vėlyvą vakarą greitoji gavo pranešimą, kad sostinėje 66 metų moteris patyrė infarktą. Svarbi buvo kiekviena minutė, todėl medikų automobilis nieko nelaukdamas moterį gabeno į Santaros klinikas.

„Kiek turime informacijos, automobilis važiavo su švyturėliais per sankryžą, degė raudona šviesoforo šviesa“, – komentavo Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (GMPT) Vilniaus filialo laikinasis dispečerinės vadovas Aleksandras Volodko.

Pagal naujausius duomenis, į greitosios automobilį rėžėsi jaunos moters vairuojama „Audi“. Netrukus į avarijos vietą atskubėjo policija, ugniagesiai ir dar trys greitosios pagalbos ekipažai.

„Iš kurių vienas pacientę nuvežė į ligoninę, kitas paėmė medikę. Jai buvo suteikta pagalba, moteris stebėta visą naktį ir paryčiais buvo paleista gydytis ambulatoriškai. Buvo nustatyta kirstinė galvos žaizda“, – kalbėjo A. Volodko.

Greitosios vairuotojas ir avariją sukėlusi 24 metų „Audi“ vairuotoja sužalojimų išvengė. Tačiau, deja, dėl infarkto į ligoninę vežta moteris mirė.

„Pacientė buvo perimta iš sudužusio GMP automobilio ir nuvežta į Santaros ligoninės priimamąjį. Deja, ligoninėje ji mirė“, – teigė pašnekovas.

Kiek žinoma, pacientė mirė dėl per avariją patirtų sužalojimų.

„Medikų bendruomenė irgi sukrėsta, nes tokių įvykių, kiek atsimenu savo praktikoje, nebuvo“, – sakė A. Volodko.

Eismas judrioje sankryžoje buvo dalinai paralyžiuotas, nulaužti kelio ženklai, išsijungė šviesoforai.

