Po tragiškos avarijos Šilutės rajone medikai kovoja dėl keturių vaikų gyvybės

2025-10-13 11:31 kauno.diena.lt inf.

Per avariją Šilutės rajone šeštadienį žuvus dviem vairuotojoms nukentėjo aštuoni nepilnamečiai. Kaip paaiškėjo, keturi iš jų – vis dar reanimacijoje.

Pasak Tauragės apskrities policijos atstovės Linos Banienės, trys vaikai, kurie važiavo „Toyota“ automobiliu, vairuojamu moters, gimusios 1965 metais, yra medikų rankose. Dviejų mergaičių ir vieno berniuko būklė – sunki. 

Taip pat sunkios būklės yra ir nepilnametė, vykusi BMW automobiliu.

Po tragedija pasibaigusio eismo įvykio socialiniuose tinkluose plinta pagalbos prašymas padėti.

„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė Egidija – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus.  Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską. Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies. Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni“, – rašoma plintančiame pagalbos prašyme.

Paramą prašoma pervesti Egidijos seseriai.  Sesuo sutiko, kad būtų paviešintas šis pagalbos prašymas.

Egidijos sesuo Jurgita portalui kauno.diena.lt teigė, kad žuvusioji vairavo automobilį „BMW 3 series“. Jurgita šiuo metu yra su kai kuriais vaikais ligoninėje.

„Sūnus yra Kauno klinikose, po operacijos jis parvežtas į palatą. O mergaitės su manimi Klaipėdos ligoninėje: joms – sumušimai, tačiau lūžių išvengė. Rytoj mus paleis“, – apie ligoninėje atsidūrusių vaikų būklę pasakojo pašnekovė.

Jurgita teigė, kad be mamos liko 21 ir 17 metų sūnūs, 13-ikos ir 4-erių mergaitės.

„Man dabar – lyg pragaras, iš kurio neina pabusti. Dabar dievulio tik prašau, kad galėčiau sesės vaikus pasiimti, globoti, nes jie man – kaip mano vaikai. Mes visur kartu, viska išgyvendavom kartu –  ir skausmą, ir džiaugsmą“, – sakė Jurgita.

Kaip jau skelbta, nelaimė įvyko šeštadienį, 15.55 val., Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda.

Kaip skelbė policija, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas moters, gimusios 1965 metais, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliais: „BMW 3 series“, vairuojamu moters, gimusios 1982 metais, ir „VW Toureg“, vairuojamu vyro, gimusio 1968-aisiais.

Per eismo įvykį žuvo automobilių „Toyota Prius“ ir „BMW 3 series“ vairuotojos bei sužaloti kartu automobiliuose važiavę aštuoni nepilnamečiai, kurie pristatyti į Klaipėdos ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

