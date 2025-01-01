 Palangiškiams įgyvendintas dar vienas pažadas

Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus socialinėje erdvėje pasidalijo džiugia žinia palangiškiams.

„Nuo birželio visi palangiškiai miesto autobusais važiuos NEMOKAMAI! 

Kurorte gyventi turi būti patogu – būtent todėl prieš keletą metų „Plane Palangai“ numatėme galimybę palangiškiams vietiniais autobusais važinėti nemokamai.

Šiandien tai jau realybė – Savivaldybės taryba vienbasiai tam pritarė! 

 Nuo 2026 m. birželio:

visi savo gyvenamąją vietą kurorte deklaravę Palangos gyventojai, turintys Palangiškio kortelę, vietiniais autobusų maršrutais važiuos visiškai nemokamai.

Kodėl tai svarbu?

  • Palengvins kasdienį gyvenimą tiems, kurie gyvena Nemirsetoje, Kunigiškėse, Monciškėse, Šventojoje, Būtingėje.
  • Sutaupys mokinių tėvams – kelionės į mokyklas nieko nekainuos.
  • Padės senjorams, žmonėms su negalia, mažesnes pajamas turinčioms šeimoms – daugiau lėšų liks kitoms reikmėms.

Palangiškiai yra savo miesto šeimininkai. Jų į biudžetą sumokėti pinigai turi grįžti realiomis naudomis. 

Ir dar – tai žingsnis į tvaresnę Palangą: daugiau autobusų, mažiau automobilių, švaresnis, tylesnis ir patogesnis miestas visiems.

Mūsų tikslas paprastas: kad Palangoje kasdien jaustumėmės dar geriau.

Ačiū kiekvienam, kuris prisideda prie tokios Palangos kūrimo!“ – džiugią žinią pranešė Š. Vaitkus. 

