Šarūnas Vaitkus: besibaigiant 2025-iesiems, sustokime akimirkai

2025-12-31 10:29
Palangos meras Šarūnas Vaitkus

Besibaigiant 2025-iesiems, sustokime akimirkai. Ne tam, kad skubėtume pirmyn, o tam, kad tyliai padėkotume. Už patirtas pamokas, už sutiktus žmones, už džiaugsmus ir net už sunkumus, nes jie mus augino, stiprino ir priminė, kas gyvenime yra tikra.

Palanga
Palanga / A. Kazlausko nuotr.

Kiekvieni metai turi savo prasmę. 2025-ieji daugeliui tapo brandos, apsisprendimų ir vidinio augimo metais. Metais, kai labiau nei bet kada supratome, jog svarbiausia ne tai, ką turime, o tai, kuo tampame. Ne greitis, o kryptis. Ne triukšmas, o prasmė. Ne tobulumas, o žmogiškumas.

Gyvenimo prasmė slypi paprastuose dalykuose: būti šalia, išgirsti, atleisti, padėkoti, mylėti.

Kiekviena diena – tai galimybė būti geresniems nei vakar. O kiekvieni nauji metai – ne naujas lapas, o tęsinys to, ką kuriame savo širdimi.

Tegu 2026-ieji ateina ramūs, šviesūs ir viltingi. Su daugiau pasitikėjimo vieni kitais, su daugiau šilumos kasdienybėje, su daugiau tikėjimo, kad net maži geri darbai keičia pasaulį.

Išsaugokime tai, kas 2025-aisiais buvo brangiausia. Paleiskime tai, kas slėgė. Ir ženkime į naujus metus su viltimi, prasme ir dėkingumu.

Su besibaigiančiais metais. Su artėjančiais naujais. Būkite sveiki ir laimingi.

