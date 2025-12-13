 Seime – siūlymas leisti VAT ir VST pareigūnams keltais naudotis nemokamai

Seime – siūlymas leisti VAT ir VST pareigūnams keltais naudotis nemokamai

2025-12-13 12:49
Lukas Juozapaitis (BNS)

Seime kelią skinasi siūlymas darbo reikalais keltais į Kuršių neriją ir atgal vykstančių Vadovybės apsaugos (VAT) bei Viešojo saugumo tarnybų (VST) pareigūnus ir jų transportą kelti nemokamai.

Seime – siūlymas leisti VAT ir VST pareigūnams keltais naudotis nemokamai
Seime – siūlymas leisti VAT ir VST pareigūnams keltais naudotis nemokamai / T. Biliūno / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tokiam socialdemokrato Kęstučio Vilkausko parengtam ir Vyriausybės patobulintam Vidaus vandenų transporto kodekso pataisų projektui šią savaitę pritarė Ekonomikos komitetas.

K. Vilkauskas siūlė leisti keltais nemokamai naudotis tik VAT, o Vyriausybė – ir VST pareigūnams.

Pataisos numato suteikti tarnybų transporto priemonėms pirmumo teisę ir kelto bilieto kainą kompensuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) biudžeto.

Komitetas, be kita ko, palaikė Vyriausybės poziciją ir atmetė K. Vilkausko siūlymą numatyti, kad VAT automobiliai būtų atleisti nuo kelių naudotojo mokesčio.

Pasak Susisiekimo ministerijos, įstatyme jau dabar įtvirtinta, jog šis o mokestis nemokamas už naudojimąsi keliais važiuojant Vidaus reikalų ministerijos ir ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų mašinoms.

Iki 2020 metų liepos 1 dienos tuometis Vadovybės apsaugos departamentas buvo pavaldus VRM ir mokesčio nemokėjo – pagal įstatymą VRM ir jos įstaigų transporto priemonės nuo jo atleistos. Tačiau po reformos VAT tapo pavaldi Vyriausybei, todėl K. Vilkauskas siūlė tokią pataisą.

KPPP finansavimo įstatymas dabar nustato, kad Vyriausybė kompensuoja tarnybos reikalais į Kuršių neriją vykstančių greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės pareigūnų, karių, valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų bei šių tarnybų transporto priemonių perkėlimą keltais.

Šiame straipsnyje:
Seimas
VAT ir VST pareigūnai
keltai
nemokamai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų