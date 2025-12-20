Palanga – 2026 m. Europos sporto miestas: ir naujos galimybės, ir iššūkiai

Ir matomi, ir vertinami
Europos sporto sostinių ir miestų federacija (ACES Europe) oficialias laureatų vėliavas šiemet įteikė 70 viso pasaulio miestų bei regionų atstovams.
Kaip teigia Palangos meras Šarūnas Vaitkus, kurortas įsilieja į didžiulį sportinį judėjimą, kurio žemėlapyje vien Europoje yra Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės, Serbijos, Rumunijos, Kosovo, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Bulgarijos, Maltos, Slovėnijos ir Lietuvos miestai.
Tai, jog mūsų šaliai 2026-aisiais atstovaus būtent Palanga, pirmiausia reiškia didžiulį tarptautinį pripažinimą bei žinomumą. Kartu šis titulas liudija, kaip reikšmingai keičiasi miestas, o šiuos pokyčius jau pastebi ir Europa, sakė kurorto vadovas.
„Palanga tampa matoma Europoje kaip aktyvios gyvensenos centras, kur sportas ir sveikatinimas yra kasdienybės dalis bei puikus potencialas aktyviam turizmui – tiek šeimoms, tiek sportuojantiems žmonėms. Be viso kito, toks įvertinimas gali pritraukti tarptautinius projektus, partnerystes ir naujas idėjas“, – neabejojo Š. Vaitkus.
Įvertinimas, kuris įpareigoja
Miesto vadovui antrino ir Palangos sporto centro direktorius Saulius Simė.
„Jei miestas su savo sporto infrastruktūra yra pripažintas Europoje, tai jau suteikia nemažą pridėtinę vertę. Tai yra tam tikras įrankis tiek mums, tiek Palangoje registruotiems klubams, kurie gali realizuoti savo iniciatyvas, pavyzdžiui, per įvairius europinius projektus“, – sakė pašnekovas.
Kita vertus, kaip pripažįsta S. Simė, pelnytas garbus titulas ir įpareigoja. Pirmiausia – solidesnių varžybų bei kitų sporto renginių pritraukimo prasme. Tad ateinančių metų gegužę kurorte planuojama surengti sporto aktualijoms skirtą tarptautinę konferenciją, pritraukiant į ją ir pripažintus užsienio ekspertus.
Be to, jau viešnagės Briuselyje metu Palangos delegacijai pavyko užmegzti vertingų pažinčių, kurios ilgainiui, tikimasi, išaugs į prasmingas partnerystes, suteikdamos platesnių galimybių Palangos sporto talentams pasirodyti svetur, o į kurortą pritraukti prestižinius turnyrus, suburiančius tūkstančius dalyvių.
Atitikti auksinį standartą
Palangiškiai jau patyrė, kaip aukštai iškelta Europos sporto miesto kartelė. Prieš kurortui suteikiant tokį titulą, Palangą vizitavo ir vėliau savo išvadas bei rekomendacijas ACES Europe pateikė šios organizacijos deleguoti atstovai iš Čekijos bei Latvijos.
Be kitų vertinimo kriterijų, svarbu buvo tai, kaip aktyviai miestas pastaraisiais metais plėtojo sporto infrastruktūrą ir pritaikė ją tiek savo bendruomenės, tiek svečių reikmėms, kiek dėmesio skyrė įtraukti visus gyventojus – ypač vaikus – į sportą ir sveikatinimą.
Tad pasiekti tokio įvertinimo be nuoseklaus įdirbio ir investicijų į šią sritį vienareikšmiškai būtų neįmanoma. Moderni, tarptautinius standartus atitinkanti miesto sporto infrastruktūra taip pat svariai prisidėjo prie to, kad Palanga jau seniai išaugo vasaros sostinės marškinėlius ir tapo visus metus aktyviu sporto epicentru.
Vienas miesto pasididžiavimų – universali Palangos sporto arena. Daugiau nei 4 tūkst. kv. m ploto pastate telpa per tūkstantį žiūrovų ir yra pritaikytas krepšinio, tinklinio, bokso bei kitų sporto šakų treniruotėms bei varžyboms.
Aukštų rezultatų dalis
Šalia arenos įsikūręs Palangos miesto stadionas šiemet įvertintas tarptautiniu sertifikatu. 1,5 tūkst. sėdimų vietų objektas su natūralia žole ir devyniais bėgimo takais pelnytai įvardijamas vienu moderniausių Lietuvoje.
„Rekonstruotas stadionas šiandien atitinka griežtus tarptautinių varžybų reikalavimus. Mano duomenimis, tokia danga arčiausiai yra tik Varšuvoje“, – sakė S. Simė.
Palangos sporto centro vadovas pasidžiaugė, jog nemažai atsiliepimų apie puikias sąlygas čia siekti aukščiausių rezultatų teko išgirsti ir iš pačių Lietuvos lengvosios atletikos čempionato sportininkų. Tai, kad šią erdvę noriai renkasi tiek Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, tiek festivalio „Sportas visiems“ dalyviai, taip pat tik dar kartą patvirtina siūlomos infrastruktūros kokybę.
Jau ne vienus metus vandens sporto ir sveikatinimo poreikius kurorte užtikrina modernus Palangos miesto baseinas. FINA standartus atitinkantis 25 m ilgio baseinas su šešiais plaukimo takais, su pirtimis ir SPA zona tapo vienu lankomiausių viso regiono sporto centrų.
Vienu svarbiausių savivaldybės valdomos biudžetinės įstaigos tikslų – miesto gyventojams ir svečiams užtikrinti prieinamas paslaugas.
Kartu su tendencijomis
Vertinant Europos sporto miesto pretendentus, ne mažiau svarbu, kaip konkrečioje vietovėje reaguojama į naujas tendencijas ir jaunimo poreikius. Šioje srityje Palanga taip pat turi kuo didžiuotis.
Praėjusiais metais kurorte atidarytas modernus 1,4 tūkst. kv. m ploto ekstremaliojo sporto kompleksas, skirtas nuo riedlentininkų, riedutininkų iki BMX dviratininkų.
Daugiau nei 30 įrenginių leidžia tobulėti tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems ekstremalams, o tokie infrastruktūros elementai, kaip geriamojo vandens fontanėliai, suoliukai, rodo dėmesį net smulkioms detalėms.
Kita naujovė, atliepianti pasaulines sporto tendencijas, – aktyvaus laisvalaikio asortimentą papildęs padelio ir piklbolo aikštynas, šią vasarą atidarytas greta stadiono.
Trys padelio ir dvi piklbolo aikštelės skirtos tiek sporto centro lankytojams, tiek visiems norintiems išbandyti šias sparčiai populiarėjančias sporto šakas.
Gamtos ir judesio sinergija
Kaip pabrėžė Palangos sporto centro direktorius S. Simė, miestas nuosekliai investuoja ne tik į reprezentacinius objektus, bet ir į švietimo įstaigų sporto bazes. Štai 2024–2025 m. buvo iš esmės atnaujinti Senosios gimnazijos bei „Baltijos“ pagrindinės mokyklos stadionai. Tai užtikrina, kad jaunoji karta augtų sveikoje, saugioje bei modernioje aplinkoje.
Be abejo, sporto ir aktyvaus gyvenimo būdo bendruomenę Palanga džiugina ir tokiais išskirtinumais, kuriais gali pasigirti toli gražu ne kiekvienas miestas, – įstabia gamta ir patraukliu klimatu. Pušynai, jūra, grynas oras bei vasarą nevarginantys karščiai sukuria idealias sąlygas sportuoti lauke.
Nenuostabu, kad didžiulio populiarumo kurorte nuolat sulaukia aktyvioms veikloms pritaikytos viešosios erdvės: net 6 km ilgio sveikatingumo takas „Labrytys“, paplūdimio tinklinio zonos, po miestą išsibarsčiusios krepšinio aikštelės ar 65 km dviračių takų tinklas, Palangą patogiai jungiantis su Klaipėda, Šventąja ir net kaimynine Latvija. Visa tai leidžia sportuoti nemokamai ir patogiai, fizinį aktyvumą be didesnių pastangų diegiant į kasdienį gyvenimą.
Nesvarbių darbų nėra
Nepaisant reikšmingų pasiekimų, Palangos ambicijos nemažėja. Kaip pasakojo S. Simė, šiuo metu projektuojamos specializuotos dziudo ir bokso salės, kurios, planuojama, turėtų atsirasti per dvejus metus. Tačiau didžiausias netolimos ateities projektas – uždaras futbolo maniežas.
„Su šiuo strateginiu objektu turėtume jau pilną paketą pritraukti sporto klubus į Palangą šaltuoju sezonu“, – sakė pašnekovas.
Tad finansinė nauda miestui – akivaizdi. Treniruotės, varžybos pritraukia ne tik sportininkus, bet ir jų šeimas, trenerius, aptarnaujantį personalą, galiausiai – sirgalius. Atvykstantys svečiai naudojasi apgyvendinimo, maitinimo, SPA paslaugomis, taip „maitindami“ kurorto ekonomiką ir ypač – ne sezono metu.
Be grandiozinių projektų, miestas planuoja ir mažesnius, bet bendruomenei svarbius darbus. Svarstoma idėja įrengti nemokamą lauko teniso aikštelę, toliau modernizuoti lauko treniruoklius bei plėsti jų tinklą, atsižvelgiant į sportuojančiųjų pageidavimus.
