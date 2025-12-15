KKKC Parodų rūmuose – atviras kvietimas menininkams

Pradedi savo kūrybinį kelią ir nori pasidalyti savo darbais? Norime susipažinti, pamatyti, ką kuri, ir galbūt pakviesti dalyvauti jungtinėje parodoje. O gal jau svarstai apie asmeninę parodą?
Dalyvauti kviečiami menininkai, kuriantys Klaipėdoje ar kilę iš Klaipėdos.
Laukiame įvairių šiuolaikinio meno formų – tapybos, skulptūros, fotografijos, videomeno, performanso, grafikos, konceptualiųjų praktikų ir kitų tarpdisciplininių kūrybos formų.
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2026 m. sausio 8 d. 23:59 (EET).
Paraiškos teikimo nuorodą galite rasti čia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_76aOkoZG_jGSLRtdaFPfsFDw4CXF13VJpzcnzuB5xLKmAA/viewform
Paraiškų atrankos rezultatai skelbiami ne anksčiau kaip 2026 m. sausio 30 d.
Pateikę paraišką turite sulaukti patvirtinančio el. laiško iš parodų koordinatorės Gabijos Savickaitės.
Naujausi komentarai