Jakubauskienė sako sulaukusi socialdemokratų kvietimo tapti partijos nare

„Aš esu sulaukusi kvietimo tapti Lietuvos socialdemokratų partijos nare ir komanda taip pat yra sulaukusi kvietimo ir mes esam dėkingi už tai“, – antradienį susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija sakė M. Jakubauskienė.
„Spaudimo tikrai nepatiriu“, – pridūrė ji.
BNS rašė, kad pakvietimo prisijungti prie socialdemokratų sulaukė ir nepartinis Žygimantas Vaičiūnas, valdančiųjų deleguotas į energetikos ministro pareigas.
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius tada teigė, kad iš Ž. Vaičiūno nebuvo reikalaujama tapti partijos nariu norint išlaikyti ministro poziciją. Politikas šias pareigas ėjo ir buvusio premjero Gintauto Palucko kabineto sudėtyje.
Premjerė Inga Ruginienė tuomet neatskleidė, ar užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui taip pat bus keliama sąlyga tapti partijos nariu.
Šiuo metu partija vykdo dviejų ministrų – krašto apsaugos ir kultūros – paieškas. Socialdemokratai yra išsakę siekį į krašto apsaugos ministrus patvirtinti partijos narį, tačiau to nelaiko būtina sąlyga.
