Šeimos gydytojo kvietimas – svarbiausias postūmis gyventojams dalyvauti prevencinėse programose

Gyventojų informuotumo bei įsitraukimo į ligų prevencijos programas tyrimas, kurį atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Spinter tyrimai“, atskleidė, kad net 71 proc. respondentų apie ligų prevencijos programas sužinojo iš šeimos gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto, 42 proc. – iš žiniasklaidos, 25 proc. – iš socialinių tinklų, o 24 proc. – iš šeimos narių, draugų ar kaimynų.
„Šeimos gydytojas gyventojams – patikimiausias informacijos šaltinis, todėl natūralu, kad daugiausia žmonių apie prevencines programas sužino būtent jo kabinete. Tyrimo rezultatai rodo, kad aktyvus gydytojų įsitraukimas tiesiogiai prisideda prie didesnio dalyvavimo programose, o tai reiškia – prie ankstyvesnio ligų nustatymo ir geresnės pacientų sveikatos,“ – sako VLK Paslaugų kompensavimo skyriaus specialistė Jurgita Grigarienė.
Apklausa parodė, kad gyventojai ne tik žino apie ligų prevencijos programas, bet ir jose dalyvauja. Be to, dalyvaujama aktyviau nei 2023 metais. Daugiau nei trečdalis (37 proc.) respondenčių dalyvavo gimdos kaklelio vėžio prevencijos programoje. 34 proc. apklaustųjų – širdies ir kraujagyslių ligų, 24 proc. – krūties, 21 proc. – storosios žarnos vėžio programose. Dar 13 proc. tyrimo dalyvių dalyvavo prostatos vėžio prevencijos programoje. Vis dėlto net 36 proc. gyventojų nė vienoje iš šių programų nėra dalyvavę.
Absoliuti dauguma (91 proc.) gyventojų sutiktų pasinaudoti prevencine programa, jei būtent šeimos gydytojas pakviestų joje dalyvauti. Tačiau po trečdalį apklaustųjų atsisakytų šeimos gydytojo pasiūlymo dėl įsitikinimo, kad yra sveiki (34 proc.) arba jiems tai nėra aktualu (33 proc.). 18 proc. prevencine programa nepasinaudotų, nes nuogąstauja sužinoti blogus rezultatus, 15 proc. nurodo ilgas eiles, sudėtingumą patekti pas gydytoją, o dar 11 proc. tikina neturintys tam laiko.
Taip pat dauguma (73 proc.) respondentų teigia, kad apie ligų prevencijos programas turėtų informuoti ir kviesti šeimos gydytojas poliklinikoje ar šeimos medicinos centre. 23 proc. informaciją ir kvietimą norėtų gauti per E. sveikatos portalą, prisijungę prie savo paskyros.
