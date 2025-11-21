Šviesų festivaliui – 37 projektai

Festivalio tema „Perėjimai“ kvies analizuoti gyvenimo kaitą, laiko tėkmę, emocijas. Kadangi 2026-ieji Klaipėdoje skelbiami Socialinės atsakomybės metais, renginio metu bus akcentuojamos bendruomeniškumą stiprinančios vertybės.
Anot organizatorių, įstaigos „Klaipėdos šventės“ atstovų, šis renginys taps proga naujai pažvelgti į uostamiesčio istoriją, pajusti jo ritmą ir pamatyti, kaip meninė šviesa keičia miesto erdves.
Kadangi prieš Šviesų festivalį, vasario 16-ąją minima Lietuvos valstybės atkūrimo diena, klaipėdiečiai klausė, ar nebūta svarstymų sujungti šias dvi šventes.
Tačiau „Klaipėdos švenčių“ laikinoji direktorė Živilė Putnienė teigė, kad tai dvi svarbios, bet skirtingos šventės.
„Gavome 37 pasiūlymus, tai yra mažiau negu ankstesniais metais, bet tai negarantuoja, kad Šviesų festivalis susidėlios tik iš gautų pasiūlymų. Galima planuoti, kad galbūt trečdalis instaliacijų programos bus, bet didžioji dalis atsiras kuriant, galvojant ir ieškant patiems. Dažnai menininkai pasiūlo kartotinus, matytus projektus. Tame nėra nieko blogo, bet visada nori kuo nors nustebinti ir tikrai ne visada gauni tai, kas galėtų nustebinti, ir tai, ko tikiesi“, – sakė Ž. Putnienė.
Kokios įdomybės laukia šiame festivalyje – kol kas neatskleidžiama.
Veikiausiai didžiąją dalį instaliacijų klaipėdiečiai ir miesto svečiai išvys, kaip įprastai, senamiesčio erdvėse.
