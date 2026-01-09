 Kieme – savanoriškos kovos su sniegu

2026-01-09 11:25
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdiečiai tęsia savanoriškas talkas ir tvarkosi savo kiemus patys. Vyturio g. 25 namo gyventojai dirbo beveik visą dieną, kol nukasė sniegą ne tik iš kiemo, bet ir nuvalė jį nuo laiptinių stogelių. Bendram darbui sutelkė šio namo bendrijos pirmininkė, o itin aktyviai iniciatyvoje dalyvavo vyrai, negailėję nei savo jėgų, nei laiko.

Darbas: sniego kasimas nuo pėsčiųjų takų, gatvės pareikalavo nemažai jėgų. Rezultatas: klaipėdiečių grupelė kiemą išvalė visiškai, jo beveik nematyti. Rizika: kol vieni kasė sniegą kieme, kiti užlipę jį valė nuo laiptinių stogų.

Vyturio g. 25 namas priklauso Daugiabučių namų savininkų bendrijai „Žara“. Šios bendrijos pirmininkė Vida Martišiūtė pasidalijo, kaip apskritai gimė idėja kaimynus suburti talkai.

„Viskas prasidėjo nuo to, kad susiklosčius sudėtingai situacijai kiemuose, aš, kaip bendrijos pirmininkė, paraginau visų namų gyventojus stoti į kovą su sniegu. Visų namų laiptinėse palikau po sniego semtuvą. Kova prasidėjo šeštadienį. Turiu pasidžiaugti, kad nemažai gyventojų stojo į kovą su gamtos stichija. Bet labiausiai įsijautė Vyturio g. 25 namo vyrai, kurie, manęs paklausę, ne tik kastuvu, bet ir smėlio bei druskos mišiniu tvarkėsi su sniegu“, – sakė V. Martišiūtė.

Rizika: kol vieni kasė sniegą kieme, kiti užlipę jį valė nuo laiptinių stogų. / V. Martišiūtės nuotr.

Grupelė žmonių dirbo iki pat vakaro.

„Sniegas yra sukrautas į krūvas. Triūsė Danilas, Nerijus, Mantas ir Vidmantas. Negaliu nepaminėti ir Antano, Viačeslavo, Viktoro, kiemo valytojo Petro. Marius pagelbėjo nuvalyti stiklinius laiptinių stogelius, kur buvo per 30 cm storio sniego sluoksnis“, – vardijo pašnekovė.

Kadangi pirmininkė nuvalyto kiemo nuotrauka pasidalijo ir socialiniuose tinkluose, pasidžiaugti bei padėkoti už puikiai atliktą darbą galėjo ir kiti gyventojai.

Žmonės kaimynų darbą įvertino puikiai.

Kai kurie netgi spėliojo, ar nuotrauka sugeneruota dirbtiniu intelektu, kadangi kieme nematyti nė trupučio sniego.

Rezultatas: klaipėdiečių grupelė kiemą išvalė visiškai, jo beveik nematyti. / V. Martišiūtės nuotr.

„Tai bendruomeniškumas, bet jį reikia ugdyti. Jei žmonės organizuoti, skatinami, tai jie niekada nelieka abejingi“, – pažymėjo V. Martišiūtė.

Anot pašnekovės, panašios talkos, esant galimybėms ir žmonių norui, bus organizuojamos ir netolimoje ateityje.

„Geri darbai kartais užkrečia kaimynus“, – neabejojo V. Martišiūtė.

